محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يتفقدان فعاليات الدورة التدريبية لطلاب "الأهلية".. صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ورئيس جامعة المنوفية مقر الجامعة الاهلية ببركة السبع، وقد رافقه محمد موسي نائب المحافظ، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وسامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع .

وتفقد محافظ المنوفية فعاليات الدورة التدريبية العسكرية الـ 51 بمبني العلوم الأكاديمية بالجامعة والتي تسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي وتغرس قيم الانضباط والالتزام والمسؤولية ، وتعزيز روح الانتماء والولاء وتنمية وعيهم بقضايا الوطن والتحديات التي تواجهه.

وخلال تفقده ، أجرى محافظ المنوفية حواراً مع عدد من الطلاب مؤكداً لهم على ضرورة الاستمرار فى الاطلاع على كل ما هو جديد فى حياتهم الجامعية في ظل البيئة الأكاديمية والبرامج المتكاملة التي توفرها لهم الجامعة الأهلية ، موضحاً لهم أن مؤسسات الدولة تسعي جاهدة في تنفيذ العديد من المشروعات الطبية الجديدة وعلى رأسهم مستشفيات أشمون والشهداء ومعهد الأورام بمنوف والتي تساهم بدورها في تحقيق نقلة نوعية بالخدمات الصحية وتعزيز جودتها لضمان تقديم خدمة متميزة ولائقة للمواطنين .

وأشار رئيس جامعة المنوفية إلى أن الجامعة تحرص على دعم كافة أنشطة التربية العسكرية وتوفير كل الإمكانات التي تسهم في نجاحها لما لها من أثر بالغ في بناء الشخصية الطلابية المتكاملة وتعزيز الانتماء الوطني لديهم ، فضلاً عن تعريف الطلاب بما تبذله الدولة والقوات المسلحة من جهود في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره .