مدير تعليم المنوفية يتابع أعمال تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية يناير 2026

تابع الدكتور محمد صلاح ، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، يرافقه محمد صحصاح مدير عام التعليم العام مقار تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية، والتي يتم العمل بها على قدم وساق، حيث يجري تقدير أوراق الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية.

وخلال المتابعة لمقار التقدير، شدد وكيل الوزارة على ضرورة تحرِي الدقة والمراجعة لكل جزئية وعدم إهمال أي جزئية مجاب عنها، ورصد الدرجات بعناية ومراجعتها ومراجعة الجمع لكل الجزئيات، تحقيقاً لصالح جميع أبنائنا الطلاب.

وانتهي طلاب الشهادة الإعدادية من امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس الماضي وسيتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.