اليوم أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته ورضيعها في المنوفية

تبدأ اليوم محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته ورضيعها بقرية زنارة بمركز تلا في محافظة المنوفية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما شهدت قرية زنارة بمركز تلا في محافظة المنوفية حادثا مأساويا بعد قيام عامل بقتل زوجته ونجله الرضيع ونشر صورتهما علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا “ دبحت مراتي وابني”.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة تلا بقيام عامل بذبح زوجته ونجله الرضيع.

بالانتقال تبين قيام “ محمود. ش” عامل بذبح زوجته ونجله الرضيع صاحب ال 3 أشهر.

فيما تم ضبط المتهم في حينه ومسح الصورة من مواقع التواصل الاجتماعي وجار استكمال التحقيقات في الواقعة.

وتم نقل الجثامين إلي مستشفى شبين الكوم التعليمي ومتابعة تفاصيل الواقعة.

وأكد أهالي القرية أن الزوج كان في دولة السعودية وعاد الخميس الماضي وفوجئ الجميع ببوست علي الفيس بوك نشره الزوج أنا دبحت مراتي وابني.

وتابع الأهالي أنهما متزوجان منذ عامين والطفل ٣ أشهر ولم يكن بينهما خلافات.

وتم ضبط المتهم وتقديمه للمحاكمة.