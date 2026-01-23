المنوفية.. ضبط 700 كيلو دقيق وسكر و200 كيلو سمن مجهول المصدر و215 محضر تمويني

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة علي المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بنطاق المحافظة ، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية حملاتها التفتيشية للتأكد من ضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

وأوضح أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه تم شن حملات تموينية مكثفة خلال يومي الخميس والجمعة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وأسفرت عن تحرير 215 محضر تمويني تنوع ما بين 136 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة ، وتحرير 79 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر ومخالفات أخرى .

وأضاف عز الدين، أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير محضرين جنح مركز أشمون أحدهما ضد صاحب مصنع حلويات والآخر ضد صاحب محل بقالة وتم ضبط كمية قدرها 7 شكائر دقيق فاخر إستخراج 72% ، 7 شكائر سكر أبيض حر ، 35 صفيحة سمن نباتي بدون مستندات ومجهولة المصدر ، كما تم تحرير 4 محاضر جنح مركز الباجور ضد أصحاب محلات بقالة ومبيدات زراعية لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق .

من جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومجابهة كافة صور الغش التجاري وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين