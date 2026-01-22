قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراسم التوقيع على ميثاق مجلس الأمن في دافوس
وزارة الطاقة السورية تنفي قطع المياه عن مدينة عين العرب – كوباني
جابوه من البيت.. معلم وعاملة ينقذان تلميذا من الرسوب في الامتحان بالقليوبية
مدبولي: التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي من المواد البترولية وتوفير الفرص الاستثمارية
ترامب: التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد
ترامب: نشكر الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام
شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
شوبير: جماهير الزمالك مثال للدعم الحقيقي في الأوقات الصعبة
الشخص بيعيش مرتين في حياته.. استشاري نفسي يوضح
الوزراء: مصر تخطو خطوات متقدمة في جودة التعليم وبناء مهارات المستقبل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ المنوفية يحيل واقعة تلاعب في رخصة بناء بـ أشمون للنيابة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة بإحدى الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة أشمون للنيابة العامة لإعمال شئونها ، وذلك بشأن التلاعب في مستندات رخصة بناء لأحد المواطنين لإكساب حق غير مشروع بالمخالفة للقانون ، جاء ذلك بناءً علي مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .

حيث تبين لإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمركز ومدينة أشمون من خلال فحص مستندات الرخصة قيام المختصين بإستغلال صفتهم الوظيفية وتعديل عدد الأدوار الصادر لها الترخيص من أرضي و أول علوي إلي أرضي و 2 علوي وكذا التلاعب في الارتفاع الكلي المسموح للمبنى بالمخالفة للقانون .

وأكد محافظ المنوفية على أنه لن  يسمح بوجود أية مسئول فاسد بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفى .

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

محمد شبانة

صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

سوريا - ارشيف

حقيقة قطع الحكومة السورية للمياه عن عن مدينة كوباني

جنود الاحتلا

مقتل أحد جنود الاحتلال في قطاع غزة متأثرًا بإصابته

الرئيس الإسرائيلي ونتنياهو

الرئيس الإسرائيلي يطالب بإخراج حماس كمجموعة مسلحة من غزة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

