محافظ المنوفية يحيل واقعة تلاعب في رخصة بناء بـ أشمون للنيابة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة بإحدى الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة أشمون للنيابة العامة لإعمال شئونها ، وذلك بشأن التلاعب في مستندات رخصة بناء لأحد المواطنين لإكساب حق غير مشروع بالمخالفة للقانون ، جاء ذلك بناءً علي مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .

حيث تبين لإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمركز ومدينة أشمون من خلال فحص مستندات الرخصة قيام المختصين بإستغلال صفتهم الوظيفية وتعديل عدد الأدوار الصادر لها الترخيص من أرضي و أول علوي إلي أرضي و 2 علوي وكذا التلاعب في الارتفاع الكلي المسموح للمبنى بالمخالفة للقانون .

وأكد محافظ المنوفية على أنه لن يسمح بوجود أية مسئول فاسد بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفى .