التوك شو: أحمد موسى يعلق على لقاء الرئيس السيسي وترامب..والدة أحد الأطفال ضحايا جريمة المنوفية تكشف تفاصيل صادمة

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.





ترامب: لدينا علاقات رائعة مع مصر

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لدينا علاقات رائعة مع مصر، مشيرا إلى أنه أجريت عدد من النقاشات وعملت على انجاح العلاقات المصرية الأمريكية.





الرئيس السيسي يطالب ترامب بالاستمرار في رعاية ملف غزة.. ويؤكد دعم مصر لخطة واشنطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استمرار الدور الأمريكي في رعاية ملف قطاع غزة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة، بما يضمن حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.ترامب: سنتعاون للوصول إلى اتفاق حول السد الإثيوبي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن السد الأثيوبي يعد واحدا من أكبر السدود في أفريقيا ويمنع وصول المياه إلى دولتي المصب.





لتجنب الظلم وتشويه التاريخ.. خالد أبو بكر: تقييم أحداث 25 يناير يجب أن يتم بدقة «ساعة بساعة» |فيديو

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تقييم أحداث 25 يناير يجب أن يتم بدقة ساعة بساعة، مع التركيز على الفرق بين يوم 25 و28 يناير من حيث طبيعة الأحداث والأطراف المشاركالسفير محمد حجازي: ملف سد النهضة محورًا حيويًا في لقاء الرئيسين السيسي وترامب

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ القمة الثنائية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي كانت لقاءً هامًا واستراتيجيًا، سادته روح الود والشفافية في النقاش حول الملفات الحيوية للمنطقة.





ترامب يرفض المساس بمياه النيل.. أحمد موسى: تحركات لحل أزمة سد النهضة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ملف سد النهضة شهد تطورات مهمة منذ عام 2020، مشيرًا إلى عودة الولايات المتحدة للحديث عن محاولة جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي؛ تأتي في إطار مساعٍ جديدة للتوصل إلى حل للأزمة.





أحمد موسى يعلق على لقاء الرئيس السيسي وترامب اليوم .. تفاصيل

علق الإعلامي أحمد موسى، على حديث الرئيس السيسي وترامب، قائلا: اليوم ترامب تحدث عن سد النهضة وأكد على أن هذا السد يشكل خطرا على مصر، وأنه سيعمل على حل هذا الأمر.صرخة أم.. والدة أحد الأطفال ضحايا جريمة المنوفية تكشف تفاصيل صادمة

خصص برنامج تفاصيل، المذاع على قناة “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية نهال طايل، فقرة خاصة مع أسرة ضحايا جريمة المنوفية لأول مرة.





قتلت ولاد ابني ليه.. جدة ضحايا المنوفية: المتهم كان بيجري وبيدور معانا

وتحدثت جدة الضحايا، قائلة:" اتصلنا على المتهم كتير وأول ما شوفت ملابسه متبهدلة وعليهم دم قولت إنه موتهم".

واضافت:" أول ما شوفته قولتله قتلت ولاد ابني ليه يا محمود وهو أنكر وقالي دول ولاد أخويا وحبايبي هموتهم أزاي".