رسميا.. مقـ.تل 3117 شخصا خلال مظاهرات إيران
كيف أعاد قانون الإيجار القديم رسم خريطة الإخلاء بين المالك والمستأجر؟
أستاذ أزهري يكشف أسباب ابتعاد الشباب عن الدين وانتشار الإلحاد
بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس
إنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم .. وبدء إجازة نصف العام رسمياً السبت
أخبار التكنولوجيا| هواوي تدخل سباق النظارات الذكية بميزة قد تقلب الموازين.. مايكروسوفت تختبر إصدارا من Xbox Cloud Gaming مدعوم بالإعلانات
سيناريو هابط.. ناقد رياضي يكشف حقيقة تعمد إبراهيم دياز إهدار ركلة الجزاء
هل يجوز عقد نية صيام التطوع بعد الفجر أو الظهر؟ .. الإفتاء توضح
بمناسبة إجازة نصف العام.. السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات إضافية اليوم
تقديرات إسرائيلية عن جاهزية الجيش.. هل اقترب الهجوم الأمريكي على إيران؟
مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-1-2026 والقنوات الناقلة
دعاء ثالث يوم في شعبان لغفران الذنب .. أدركه بـ18 كلمة من القرآن والسنة
توك شو

التوك شو: أحمد موسى يعلق على لقاء الرئيس السيسي وترامب..والدة أحد الأطفال ضحايا جريمة المنوفية تكشف تفاصيل صادمة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



ترامب: لدينا علاقات رائعة مع مصر
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لدينا علاقات رائعة مع مصر، مشيرا إلى أنه أجريت عدد من النقاشات وعملت على انجاح العلاقات المصرية الأمريكية.



الرئيس السيسي يطالب ترامب بالاستمرار في رعاية ملف غزة.. ويؤكد دعم مصر لخطة واشنطن
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استمرار الدور الأمريكي في رعاية ملف قطاع غزة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة، بما يضمن حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.ترامب: سنتعاون للوصول إلى اتفاق حول السد الإثيوبي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن السد الأثيوبي يعد واحدا من أكبر السدود في أفريقيا ويمنع وصول المياه إلى دولتي المصب.



لتجنب الظلم وتشويه التاريخ.. خالد أبو بكر: تقييم أحداث 25 يناير يجب أن يتم بدقة «ساعة بساعة» |فيديو
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تقييم أحداث 25 يناير يجب أن يتم بدقة ساعة بساعة، مع التركيز على الفرق بين يوم 25 و28 يناير من حيث طبيعة الأحداث والأطراف المشاركالسفير محمد حجازي: ملف سد النهضة محورًا حيويًا في لقاء الرئيسين السيسي وترامب
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ القمة الثنائية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي كانت لقاءً هامًا واستراتيجيًا، سادته روح الود والشفافية في النقاش حول الملفات الحيوية للمنطقة.



ترامب يرفض المساس بمياه النيل.. أحمد موسى: تحركات لحل أزمة سد النهضة
أكد الإعلامي أحمد موسى أن ملف سد النهضة شهد تطورات مهمة منذ عام 2020، مشيرًا إلى عودة الولايات المتحدة للحديث عن محاولة جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي؛ تأتي في إطار مساعٍ جديدة للتوصل إلى حل للأزمة.



أحمد موسى يعلق على لقاء الرئيس السيسي وترامب اليوم .. تفاصيل
علق الإعلامي أحمد موسى، على حديث الرئيس السيسي وترامب، قائلا: اليوم ترامب تحدث عن سد النهضة وأكد على أن هذا السد يشكل خطرا على مصر، وأنه سيعمل على حل هذا الأمر.صرخة أم.. والدة أحد الأطفال ضحايا جريمة المنوفية تكشف تفاصيل صادمة
خصص برنامج تفاصيل، المذاع على قناة “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية نهال طايل، فقرة خاصة مع أسرة ضحايا جريمة المنوفية لأول مرة.



قتلت ولاد ابني ليه.. جدة ضحايا المنوفية: المتهم كان بيجري وبيدور معانا
وتحدثت جدة الضحايا، قائلة:" اتصلنا على المتهم كتير وأول ما شوفت ملابسه متبهدلة وعليهم دم قولت إنه موتهم".

واضافت:" أول ما شوفته قولتله قتلت ولاد ابني ليه يا محمود وهو أنكر وقالي دول ولاد أخويا وحبايبي هموتهم أزاي".

ترامب السيسي السد الأثيوبي أحمد موسى الرئيس السيسي ضحايا المنوفية

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

الفنان محمود حجازي

محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص

الذهب

شعبة الذهب: عيار 21 سيتخطى الـ 7000 جنيه منتصف فبراير

مشغولات ذهبية

هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم

صورة ياسمين عبد العزيز

صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟

محمد صلاح

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

ازالات بجنوب بورسعيد ضمن الموجة 28

بورسعيد.. إزالة 10 حالات تعد لمبان مخالفة على أراضي زراعية وأملاك دولة

لاعبة الجودو المجني عليها

قا.تل زوجته لاعبة الجودو يواجه جريمته أمام محكمة جنايات الإسكندرية.. السبت

مجلس الدولة

مجلس الدولة يوقع بروتوكول أكاديمي مع الجامعات الأوروبية بمصر

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

