ترامب يرفض المساس بمياه النيل.. أحمد موسى: تحركات لحل أزمة سد النهضة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ملف سد النهضة شهد تطورات مهمة منذ عام 2020، مشيرًا إلى عودة الولايات المتحدة للحديث عن محاولة جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي؛ تأتي في إطار مساعٍ جديدة للتوصل إلى حل للأزمة.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب مجددًا عن عدم رضاه عن أي إجراءات قد تؤثر على حصة مصر من مياه نهر النيل، قائلًا: «لن أكون سعيدًا إذا حُجبت مياه نهر النيل».



وأشار إلى أن هناك مسارًا تفاوضيًا كان قائمًا بين مصر وإثيوبيا في عام 2020، حيث وقّع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في 8 فبراير من العام نفسه، إلا أن إثيوبيا لم تحضر المفاوضات، بينما اعتذر السودان عن المشاركة.



وأضاف أن شهر مارس 2020 كان من المقرر أن يشهد دعوة أمريكية تجمع مصر والسودان وإثيوبيا، إلا أن هذه الجهود لم تُستكمل، مؤكدًا أن ترامب عاد اليوم للحديث عن القضية.