أحمد موسى يعلق على لقاء الرئيس السيسي وترامب اليوم .. تفاصيل

علق الإعلامي أحمد موسى، على حديث الرئيس السيسي وترامب، قائلا: اليوم ترامب تحدث عن سد النهضة وأكد على أن هذا السد يشكل خطرا على مصر، وأنه سيعمل على حل هذا الأمر.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن أمريكا هي من ساعدت في تمويل سد النهضة في حينها، مشيرا إلى أن كتابه "أسرار" يضم كافة التفاصيل الخاصة بأزمة سد النهضة.



وأوضح أن ترامب كشف الدور الأمريكي وإدارة الديمقراطيين التي ساهمت في تمويل سد النهضة، مضيفا: ترامب تحدث عن علاقته الكبيرة مع مصر والرئيس السيسي.



ولفت إلى أن الرئيس ترامب وصف الرئيس السيسي بأنه قائد عظيم وقوي، وتربطهم صداقة منذ 10 سنوات.



