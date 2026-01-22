صرخة أم.. والدة أحد الأطفال ضحايا جريمة المنوفية تكشف تفاصيل صادمة

خصص برنامج تفاصيل، المذاع على قناة “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية نهال طايل، فقرة خاصة مع أسرة ضحايا جريمة المنوفية لأول مرة.

كشفت أم عبد الله، والدة أحد ضحايا جريمة المنوفية، تفاصيل مأساوية جديدة حول جريمة قتل الأطفال الثلاثة، مؤكدة أن الجريمة تمت بدم بارد ودون أي رحمة، مطالبة بسرعة القصاص العادل والحفاظ على حقوق الضحايا الأبرياء.

وقالت أم عبد الله:" المتهم علق مسامير داخل البيت المهجور وكان ييخطط لقتل طفلين فقط، ولكن لما شاف الطفلة مكة معهم قرر قتلها.

وأضافت: «مكة كانت بتجري وبتلف في المكان وهو عمل حسابها ودق لها مسامير، مفيش أي رحمة، لا قال كفاية ولا فكر يسيب طفل منهم، لا مكة ولا عبد الله».

وأوضحت أن المتهم لا تربطه أي صلة قرابة أو علاقة بوالد الطفلة مكة، مؤكدة أن الجريمة لا يمكن تبريرها بأي شكل، خاصة مع بشاعة الأسلوب الذي تم به القتل.