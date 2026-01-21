قتلت ولاد ابني ليه.. جدة ضحايا المنوفية: المتهم كان بيجري وبيدور معانا

خصص برنامج تفاصيل، المذاع على قناة “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية نهال طايل، فقرة خاصة مع أسرة ضحايا جريمة المنوفية لأول مرة.

وتحدثت جدة الضحايا، قائلة:" اتصلنا على المتهم كتير وأول ما شوفت ملابسه متبهدلة وعليهم دم قولت إنه موتهم".

واضافت:" أول ما شوفته قولتله قتلت ولاد ابني ليه يا محمود وهو أنكر وقالي دول ولاد أخويا وحبايبي هموتهم أزاي".

واسترسلت:" جريت ادور على أحفادي وهو كان بيجري ورانا وبيدور عليهم معانا"، متابعة:" قتل الـ 3 أطفال عشان محدش يتعرف عليه".

وتابعت: "بنطالب الحكومة بأنها تجيب لينا حقنا ونقطع منه حتت عشان دا حقنا"، متابعة:" بيته بعيد عننا ووالدته بتجيب المحاميين عشان يثبتوا أنه مختل عقليا".