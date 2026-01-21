في أول ظهور لأسرة ضحايا جريمة المنوفية.. برنامج تفاصيل يستعرض كواليس الجريمة

خصص برنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، تقديم الإعلامية نهال طايل، فقرة خاصة مع أسرة ضحايا جريمة المنوفية لأول مرة.



وقالت نهال طايل، :" الأطفال في الجنة ونعيمها ولكن ليه بنستخدم الأطفال في تصفيه الحسابات بالشكل دا"، متابعة: لو في خلاف نحله ولكن الأطفال مالهم بكل اللي بيحصل دا".



وتحدثت والدة مكة، أحدى الضحايا، عن الواقعة، قائلة:" كانوا ريحين الدرس عادي ولكن جالنا اتصال بأن الأولاد محضروش الدرس ولم نكن نتوقع أن يكون هذا مصيرهم".

واسترسلت:" راجعنا الكاميرات وتفاجئنا بأن الأولاد موجودين في بيت مهجور وحاولنا إنقاذهم ولكن مكنش فيه أمل"، متابعة: الشخص اللي عمل الجريمة دي شيطان.