مزدوجي الجنسية.. اتحاد الكرة يجري محاولات مع لاعب فرنسي لارتداء قميص منتخب مصر
انهيار نضال الشافعي فى مراسم تشييع جثمان والدته.. شاهد
مصر تدعم مهمة مجلس السلام لإنهاء النزاع في غزة
النرويج ترفض تلبية دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
مصر ترحب بدعوة ترامب للرئيس السيسي للانضمام إلى مجلس سلام غزة
تجديد حبس قاتل صغار المنوفية 15 يوما على ذمة التحقيقات
أحمد حسن: الزمالك يتلقى عروضا شفهية لضم حسام عبد المجيد
سوريا.. عدوان إسرائيلي جديد في بلدة الرفيد
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
محافظات

تجديد حبس قاتل صغار المنوفية 15 يوما على ذمة التحقيقات

المتهم بقتل أطفال المنوفية
المتهم بقتل أطفال المنوفية
مروة فاضل

قررت نيابة المنوفية تجديد حبس قاتل أطفال المنوفية الصغار بقرية الراهب بمركز شبين الكوم 15 يوما علي ذمة التحقيقات. 

جاء ذلك عقب قيامه بقتل شقيقان ونجلة عمهم والقاءهم في منزل مهجور انتقاما من والد الأطفال. 

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة أنه قرر الانتقام من والد الأطفال بسبب خلافات مالية بينهم فقرر استدراج الأطفال إلي منزل مهجور وخنقهم بقماش والقاءهم في المنزل المهجور. 

وكشفت التحقيقات أن المتهم صديق سعيد والد الطفلين جنة وعبد الله وقرر الانتقام منه بسبب خلافات مالية بينهم وأيضا بين والد الطفلة مكة عم الطفلين وذلك بسبب موتوسيكل “ريس” قام والد الطفلين وعمهم والد الطفلة مكة بشراءه للمتهم بقيمه 300 ألف جنيه على أن يسدد المتهم ثمنه بنظام الأقساط الشهرية إلا أنه توقف عن السداد ما أدى إلى وجود خلافات بينهم وأيضا بسبب شراء هاتف محمول. 

وادلي المتهم باعترافات تفصيلية أنه قام باستدراج الاطفال الثلاثه واصطحبهم الى منزل مهجور وحمل معه شنطة بلاستيكية وبها قطعة قماش وأدوات قتل الأطفال. 

وأكد المتهم أنه أراد الانتقام من والد الطفلين بسبب تعاملات مادية بينهم قائلاً “ قررت أحرق قلبه علي أولاده وانتقم منه”.

وأكد المتهم أنه انتهى من جريمته وخنق الأطفال وتركهم وخرج ليبحث عن الاطفال مع أسرهم أثناء البحث عنهم بعد اختفاءهم وحاول إبعاد التهمة عنه. 

في حراسة أمنية مشددة، قام المتهم بقتل الثلاثة أطفال صغار المنوفية بتمثيل جريمته في حراسة أمنية مشددة. 

وفرضت قوات الأمن كردون أمني حول موقع الحادث المنزل المهجور واصطحبت المتهم لتمثيل الجريمة في حضور قوات التحقيق وفريق النيابة العامة.

وأدلي المتهم باعترافات تفصيلية واستدراج الأطفال واصطحابهم إلي المنزل المهجور وتخلص منهم بالخنق بقطعة قماش. 

وقررت نيابة المنوفية حبس المتهم بقتل ٣ صغار بقرية الراهب بمركز شبين الكوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

جاء ذلك عقب اعترافه بقتل الشقيقين جنه وعبد الله وبنت عمهم مكة للانتقام من والد الشقيقين لوجود خلافات سابقة بينهم. 

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة. 

اورمان الشرقية
ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

