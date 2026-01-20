قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوروبا تخطط لإطلاق الأقمار الصناعية بصواريخ قابلة لإعادة الاستخدام
صعود أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026 في مصر
شروط استخراج قيد عائلي عبر الإنترنت
إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي في 8 محافظات ..اليوم
لتحقيق أرباح مالية.. تفاصيل حبس راقصة بتهمة نشر فيديو خادش للحياء
دعوات ومشاورات.. هل تعود الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لإزالة التوتر؟
لمنع الفوضى.. القوات السورية تكثف انتشارها الأمني في محيط سجن الأقطان
أحرقوا علم أمريكا.. مظاهرات في سويسرا ضد المنتدى الاقتصادي العالمي ومشاركة ترامب
أضا ينتقد واقعة فوطة ميندي: مشهد سحل حارس السنغال كارثة
مواعيد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة
هل تثبت جريمة السرقة بشهادة رجل وامرأة؟.. عضو لجنة الفتوى بالأزهر يوضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

النقيب يكرم رواد المهنة والأطباء المثاليين بالمستشفيات والإدارات الصحية بالمنوفية

احتفالية يوم الطبيب بمحافظة المنوفية
احتفالية يوم الطبيب بمحافظة المنوفية
الديب أبوعلي

شارك الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، في احتفالية يوم الطبيب التي نظمتها نقابة أطباء المنوفية، وذلك بحضور الدكتور أحمد القرش نقيب أطباء المنوفية وأعضاء مجلس نقابة أطباء المنوفية، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وعمداء كليات الطب ومديري المستشفيات والمعاهد الطبية بالمحافظة، وحشد من أطباء المحافظة وأساتذة الطب.

وشهدت الفعالية تكريم رواد المهنة والأطباء المثاليين العاملين بالمستشفيات والإدارات الصحية، إلى جانب تكريم الحاصلين على الدرجات العلمية العليا من الدكتوراه والزمالة والماجستير، تقديرا لجهودهم العلمية والمهنية ودورهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء عن بالغ تقديره لأطباء المنوفية، متوجها بخالص الشكر والتقدير لمجلس نقابة أطباء المنوفية.

وأشاد نقيب الأطباء بموقف أطباء المنوفية الداعم للنقابة العامة في معركة تعديل قانون المسؤولية الطبية، مؤكدا أن هذا التكاتف كان عاملا رئيسيا في الوصول إلى التعديلات الأخيرة.

الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر احتفالية يوم الطبيب نقابة أطباء المنوفية الدكتور أحمد القرش نقيب أطباء المنوفية المنوفية نقيب أطباء المنوفية مجلس نقابة أطباء المنوفية جامعة المنوفية وزارة الصحة

