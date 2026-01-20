النقيب يكرم رواد المهنة والأطباء المثاليين بالمستشفيات والإدارات الصحية بالمنوفية

شارك الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، في احتفالية يوم الطبيب التي نظمتها نقابة أطباء المنوفية، وذلك بحضور الدكتور أحمد القرش نقيب أطباء المنوفية وأعضاء مجلس نقابة أطباء المنوفية، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وعمداء كليات الطب ومديري المستشفيات والمعاهد الطبية بالمحافظة، وحشد من أطباء المحافظة وأساتذة الطب.

وشهدت الفعالية تكريم رواد المهنة والأطباء المثاليين العاملين بالمستشفيات والإدارات الصحية، إلى جانب تكريم الحاصلين على الدرجات العلمية العليا من الدكتوراه والزمالة والماجستير، تقديرا لجهودهم العلمية والمهنية ودورهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء عن بالغ تقديره لأطباء المنوفية، متوجها بخالص الشكر والتقدير لمجلس نقابة أطباء المنوفية.

وأشاد نقيب الأطباء بموقف أطباء المنوفية الداعم للنقابة العامة في معركة تعديل قانون المسؤولية الطبية، مؤكدا أن هذا التكاتف كان عاملا رئيسيا في الوصول إلى التعديلات الأخيرة.