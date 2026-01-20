ضبط طالبة صورت ورقة امتحان الإعدادية في المنوفية

أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، واقعة تصوير امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2026 للشئون القانونية ، حيث تم ضبط طالبة بحوزتها هاتف محمول بلجنة مدرسة المساعي الإعدادية المشتركة بإدارة قويسنا التعليمية لقيامها بتصوير ورقة الامتحان وتداولها، وتحرير 10 محاضر مخالفة لحيازة الهاتف المحمول بذات المدرسة بما يخل بالإجراءات التنظيمية.

كما تم تحرير 5 محاضر حيازة هاتف محمول لعدد من الطلاب بإدارة السادات التعليمية ، ومحضر أخر بإدارة بركة السبع وتم تحويل جميع المخالفات للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية ووصول أوراق أسئلة الإمتحانات في المواعيد المحددة بجميع اللجان الإمتحانية ولا يوجد أية تأخير وذلك بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ، لافتاً إلى توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأكد محافظ المنوفية على أنه لا تهاون في كل ما يخص سير العملية التعليمية وعملية الامتحانات ، وانه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال من تسول له نفسه الإهمال أو التقصير أو الإضرار عمدا بمستقبل أبنائنا الطلاب ، تأكيدا علي مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.