حسن الخاتمة.. تشييع جثمان مسن توفي أثناء أداء الصلاة في المنوفية

شيع العشرات من اهالي مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية جثمان شخص بالمعاش عماد فتحي ابن شبين الكوم

وادي الأهالي صلاة الجنازة علي الراحل وسط حالة من الحزن حيث توفي أثناء أداء الصلاة في المسجد

وأكد الأهالي أنه سقط اثناء اداء صلاة المغرب حيث سقط مغشيا عليه وحاول الأهالي افاقته ولكن اكتشفوا وفاته.

واكدت شقيقته، أن شقيقها كان متعلقا بالمسجد يؤدي فيه جميع الصلوات، مؤكدة انه كان بار بهم ويراعهم بعد وفاة والدهم.

وتابعت أنه تبرع لنجله بالكلي حيث أنه كان مريض كلي، موضحه أنه محبوب من الجميع من أهل المدينة وكان يؤدى جميع الفروض في المسجد جماعة.