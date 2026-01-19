القبض على المتهم بالتعدي على أخر بسلاح أبيض بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على آخر باستخدام سلاح أبيض بالمنوفية .



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وبسؤال المجنى عليه “مصاب بجروح وسحجات متعددة”، مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، قرر بتضرره من مزارع ، مقيم بذات الدائرة لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض محدثاً إصابته المشار إليها لخلافات بينهما حول الجيرة .



أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى التعدي ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

