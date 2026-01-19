قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من تجربة ترند الماء المغلي في مصر.. ماذا حدث؟
الداخلية تكشف تفاصيل سيارة تسير عكس الاتجاه وعليها شعار مجلس النواب
مرصد الأزهر ينعى الإمام النيجيري أبوبكر عبد الله: ترك خلفه إرثا ناصعا من التسامح والشجاعة
لإبراز التراث الشعبي للمأكولات.. إطلاق الموسم الرابع من مبادرة «طبلية مصر»
لو مش عايز تكتب قايمة تعمل إيه؟ صندوق المأذونين الشرعيين يجيب
رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي
اعتراف إسرائيلي صادم.. الاحتلال فشل في الحد من الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين بالضفة
تصنيع محلي بخطوط إنتاج عالمية.. «مصنع 99 الحربي» في قلب خطة توطين الصناعة بمصر| تفاصيل
الداخلية السورية: نؤكد جاهزيتنا لتسلم إدارة وتأمين سجون عناصر داعش بالحسكة
إزاي تكتشف تسريب الغاز في بيتك.. نصائح من الحماية المدنية.. فيديو
جيش الاحتلال: انخفاض القـ.تلى الإسرائيليين في الضفة الغربية خلال 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

افتتاح ورشة عمل «تنمية مهارات التحقيق الإداري ودوره في مكافحة الفساد» بالنيابة

افتتاح ورشة عمل «تنمية مهارات التحقيق الإداري ودوره في مكافحة الفساد» بالنيابة
افتتاح ورشة عمل «تنمية مهارات التحقيق الإداري ودوره في مكافحة الفساد» بالنيابة
إسلام دياب

افتتح مركز التدريب القضائي، بالتعاون مع وحدة التعاون الدولي بالنيابة الإدارية، اليوم فعاليات ورشة العمل المعنونة: «تنمية مهارات التحقيق الإداري ودوره في مكافحة الفساد»، والتي تُعقد بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية على مدار أربعة أيام، بمشاركة عدد من أعضاء النيابة الإدارية، إلى جانب مشاركين من عدة دول عربية يمثلون الجهات ذات الصلة.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، وتنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

استُهلت فعاليات اليوم بكلمة ترحيبية ألقاها المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، نقل خلالها تحيات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، ووجّه الشكر للدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة، على حُسن التعاون وكرم الضيافة، مؤكدًا أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم جهود التطوير المؤسسي وبناء القدرات في مجالات العمل الإداري والقضائي.

من جانبه، رحّب الدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالمشاركين، معربًا عن اعتزازه باستضافة هذه الفعاليات، ومؤكدًا حرص المنظمة على دعم برامج التدريب وبناء القدرات، وتعزيز الشراكات مع الجهات القضائية العربية، بما يحقق الأهداف المشتركة.

وخلال كلمته، أكد المستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، أهمية تطوير مهارات أعضاء الجهات والهيئات القضائية في مجال التحقيق الإداري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به التدريب المتخصص في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

كما أعرب المستشار محمد عبد الراضي مدير وحدة التعاون الدولي، عن تقديره للتعاون المثمر بين النيابة الإدارية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تمثل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق التنمية المؤسسية المستدامة.

مركز التدريب القضائي النيابة الإدارية المنظمة العربية للتنمية الإدارية مكافحة الفساد ورشة العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

ترشيحاتنا

تسلا

كندا تفتح أبوابها للسيارات الكهربائية الصينية وتسلا في الصدارة

بي واي دي ATTO موديل 2026

شاهد.. بي واي دي ATTO موديل 2026

نظام التشغيل HarmonyOS NEXT

بميزات ثورية.. هواوي تكشف عن نظام التشغيل HarmonyOS NEXT

بالصور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد