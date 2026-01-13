لو مش عايز شخصيتك تبان.. تعرف على كيفية تقديم شكاوى للنيابة الإدارية في سرية

وفرت هيئة النيابة الإدارية طرق تقديم الشكاوى دون الكشف عن هوية الشاكي، مع تحديد جهة ومحل الشكوى وإرفاق المستندات الداعمة، في إطار دعم حق المواطن في تقديم الشكوى وحماية سرية بياناته.

وأتاحت منظومة الشكاوى عددًا من الآليات الحديثة والتقليدية لتلقى البلاغات على مدار الساعة، بما يضمن سهولة الوصول وسرعة الفحص، وهي:

- الخط الساخن 16117.

- البريد الإلكتروني "[email protected]" ويستقبل الشكاوى على مدار الـ24 ساعة.

- الرسائل عبر خاصية واتس آب، على رقم 01050601888.

- الرسائل القصيرة عبر رقم 1411.

- قناة النيابة الإدارية ببرنامج تليجرام.

الوسائل التقليدية لتلقي الشكاوى، ومنها:

الفاكس رقم 0238245231، والبريد.