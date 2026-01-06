قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمين العام لحكماء المسلمين يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد
رئيس الأعلى للإعلام يجتمع بأعضاء لجنة "صياغة التوصيات النهائية"
إمام الوسطية وحكيم السلام.. مجلة منبر الوافدين تحتفي بميلاد شيخ الأزهر
دبلوماسي فلسطيني سابق يكشف مخططا إسرائيليا لمنع إقامة دولة فلسطينية
بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة
المشاط: نستهدف نموا بنسبة 7.5% في 2030 مع التركيز على جودة النمو
انكسار البرودة .. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس غدا
انتخابات الوفد : استبعاد أى مرشح لرئاسة الحزب يثبت استخدامه المال السياسى
تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم
صقيع وظاهرة تعيشها المحافظات | الأرصاد تكشف لـ صدى البلد حالة الطقس في 7 أيام
نجل السيدة المقتولة على يد ابن زوجها: بتخدمنا بقالها 35 سنة.. وأطالب بالقصاص العادل من أخويا
محاولة فاشلة.. أبو الغيط منددا بزيارة وزير خارجية إسرائيل إلى صوماليلاند
حوادث

فريق من النيابة الإدارية يعاين موقع حريق مركز علاج الإدمان في بنها .. صور

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إبراهيم الهواري

توجه المستشار صلاح الوكيل، مدير النيابة الإدارية ببنها (القسم الثاني)، على رأس فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من المستشارة إيمان لاشين، والمستشارة أسماء فرجاني، والمستشار الدكتور طارق بدران، وآية لاشين وكيل النيابة، لإجراء معاينة لموقع المنشأة الطبية محل الواقعة، وبرفقتهم أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من مدير مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، برئاسة نائب مدير إدارة العلاج الحر.


جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن حادث اندلاع حريق بأحد المراكز الصحية لعلاج الإدمان بمدينة بنها، عصر أمس الاثنين الموافق الخامس من يناير الجاري، والذي أسفر عن مصرع سبعة من النزلاء وإصابة أربعة آخرين، فضلًا عن وقوع خسائر بالممتلكات، انتقلت النيابة الإدارية لمباشرة التحقيقات.

المعاينة للحادث 

وكشفت المعاينة أن المركز يقع داخل عمارة سكنية مكونة من خمسة طوابق، وله مدخل مستقل، ويشغل طابقين، حيث يضم الدور الأرضي مكتبًا للأطباء وشقة مكونة من ثلاث غرف لإقامة النزلاء وغرفة للمشرفين والتمريض، بالإضافة إلى سلم داخلي يصل إلى الدور الأول العلوي الذي يضم ثلاث غرف أخرى للنزلاء. 
وتبين أن الحريق نشب بالدور الأول العلوي، وتحديدًا بالغرفة الخلفية التي تضم السلم الداخلي، ما أسفر عن تفحم كامل محتويات الغرفة.
كما ناقشت النيابة أعضاء اللجنة المختصة بشأن اشتراطات الترخيص الصادر للمركز، والإجراءات المتخذة حياله من أعمال التفتيش الدورية، إلى جانب الوقوف على مدى توافر اشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.


وعقب انتهاء أعمال المعاينة، قرر المستشار الدكتور طارق بدران تكليف اللجنة المشكلة من مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية بسرعة إعداد تقرير تفصيلي مدعم بالمستندات، وتقديمه للنيابة في جلسة لاحقة.


وأكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات ما زالت جارية، للوقوف على كافة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.

القليوبية محافظة القليوبية النيابة الإدارية بنها اندلاع حريق

