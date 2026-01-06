مستشار رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر

تفقد المهندس هشام السوداني، مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، محطة مياه المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر، يرافقه المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بقطاع مياه الشرب.



جاءت الجولة بحضور المهندس خالد عبد العزيز، المشرف العام على منطقة القليوبية بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال الجولة، استعرض المهندس هشام السودانى الموقف التنفيذي لمحطة مياه المنشأة الكبرى، والتي تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 45 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم نحو 225 ألف نسمة بمدينة كفر شكر، بالإضافة إلى 22 قرية تابعة لها، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

تقدم فى تنفيذ المشروعات

وأوضح أن شبكات المياه المرتبطة بالمحطة تشهد تقدمًا في التنفيذ، حيث يبلغ طول الشبكات بالبر الشرقي نحو 30 كيلومترًا بنسبة تنفيذ وصلت إلى 90%، بينما يبلغ طول الشبكات بالبر الغربي 25 كيلومترًا بنسبة تنفيذ تقدر بنحو 30%، مع العمل على تذليل أي معوقات لدفع معدلات التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المهندس هشام السوداني على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، مشددًا على أن مشروعات مياه الشرب تمثل أحد الركائز الأساسية للمشروعات القومية التي توليها الدولة أولوية قصوى لتحسين جودة حياة المواطنين.

من جانبه، أكد المهندس محمد إبراهيم فودة استمرار التنسيق الكامل بين شركة مياه القليوبية والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، للانتهاء من الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، وبما يضمن استدامة الخدمة ورفع كفاءتها لأهالي مدينة كفر شكر والقرى التابعة لها.