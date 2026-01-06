قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيطرة على حريق بمخزني خردة قطع غيار سيارات في بولاق أبو العلا| صور
مدبولي: لدينا رغبة للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة رسمية؟
وزيرة التخطيط: عقول 100 خبير شاركوا في "السردية الوطنية" لمستقبل التنمية
بعد مصرع 7.. النيابة الإدارية تحقق في حريق مركز لعلاج الإدمان بـ بنها
مقديشو: زيارة وزير خارجية إسرائيل لـ هرجيسا تحد صارخ للسيادة الصومالية
تعديل فى تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد إنبي فى كأس عاصمة مصر
مدبولي: توجيهات رئاسية بإسراع الخطى لتعميم "التأمين الصحي الشامل" بكافة المحافظات
سر الغياب .. جليلة محمود: الأعمال المعروضة عليّ ليست بمستوى أدواري السابقة l خاص
بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة
بيراميدز يواجه جولف يونايتد ونيفتشي الأذربيجاني وديا في أبوظبي
تل أبيب تعلن أول زيارة رسمية لوزير خارجيتها إلى أرض الصومال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشار رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تفقد المهندس هشام السوداني، مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، محطة مياه المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر، يرافقه المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بقطاع مياه الشرب.


جاءت الجولة بحضور المهندس خالد عبد العزيز، المشرف العام على منطقة القليوبية بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وخلال الجولة، استعرض المهندس هشام السودانى الموقف التنفيذي لمحطة مياه المنشأة الكبرى، والتي تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 45 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم نحو 225 ألف نسمة بمدينة كفر شكر، بالإضافة إلى 22 قرية تابعة لها، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

تقدم فى تنفيذ المشروعات 

وأوضح أن شبكات المياه المرتبطة بالمحطة تشهد تقدمًا في التنفيذ، حيث يبلغ طول الشبكات بالبر الشرقي نحو 30 كيلومترًا بنسبة تنفيذ وصلت إلى 90%، بينما يبلغ طول الشبكات بالبر الغربي 25 كيلومترًا بنسبة تنفيذ تقدر بنحو 30%، مع العمل على تذليل أي معوقات لدفع معدلات التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المهندس هشام السوداني على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، مشددًا على أن مشروعات مياه الشرب تمثل أحد الركائز الأساسية للمشروعات القومية التي توليها الدولة أولوية قصوى لتحسين جودة حياة المواطنين.
من جانبه، أكد المهندس محمد إبراهيم فودة استمرار التنسيق الكامل بين شركة مياه القليوبية والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، للانتهاء من الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، وبما يضمن استدامة الخدمة ورفع كفاءتها لأهالي مدينة كفر شكر والقرى التابعة لها.

القليوبية محافظة القليوبية مستشار رئيس مجلس الوزراء محطة مياه المنشأة الكبرى كفر شكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

حسام حسن

ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم

ترشيحاتنا

مذنب

ليس مركبة فضائية.. زائر من خارج النظام الشمسي يشعل الخيال العلمي| إيه الحكاية؟

الفضاء

ليس الذهب.. ثروة خفية داخل الفضاء| ما القصة؟

بطارية السيارة.. متى ينبغي استبدالها؟

بطارية السيارة.. متى ينبغي استبدالها؟

بالصور

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

فيديو

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد