قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن عصفور يكشف كواليس أول لقاء مع ياسر عرفات وعلاقته بأبو مازن
ثلاث إصابات تضرب الفراعنة أمام بنين.. منتخب مصر يفقد قوته الضاربة قبل ربع النهائي
أهالي ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان ببنها في انتظار مؤلم لاستلام جثث ذويهم
وزيرا الخارجية والبترول: تنسيق مشترك لخدمة أولويات مصر في قطاع الطاقة
الأوقاف توضح تفاصيل ليلة الإسراء والمعراج للنبي وحكمتها الكبرى
استبدل بوستر مسلسل بطل العالم.. عصام عمر يحتفل بفوز المنتخب بصورة محمد صلاح
المشروع الأخضر.. الأتوبيس الترددي BRT يوفّر مليارات الدولارات ويعزز منظومة النقل
بعد اعتراف الكيان به..وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أرض الصومال
قرية بالمنوفية تشهد زيادة في الإصابة بالسرطان.. الصحة ترد على الشائعات
الوزراء: عيد الميلاد المجيد تجسيد للوحدة الوطنية وانعكاس حقيقي لروح المواطنة
من القاهرة إلى العالم.. رسالة بابوية مترجمة لعيد الميلاد المجيد
هيئة الشراء الموحد تحقق إنجازًا يقارب 100% في التعامل مع 1534 شكوى منذ بداية 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري القليوبية: تحصين 141 ألف طائر وتنفيذ 26 حملة تطهير لحماية الثروة الداجنة

تحصين طيور
تحصين طيور
إبراهيم الهواري

أكدت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية، أن إدارة الدواجن تعد إحدى الركائز الأساسية لدعم الأمن الغذائي، لما تقوم به من دور محوري في حماية الثروة الداجنة وضمان إنتاج بروتين حيواني آمن وعالي الجودة للمواطنين.


وقال الدكتور هاني شمس الدين مدير الطب البيطري بالقليوبية، أنه خلال شهر ديسمبر نفذت إدارة الدواجن برامج صحية ووقائية موسعة شملت تحصين 45 ألف طائر من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة بجميع أنحاء المحافظة، لخدمة ربات البيوت وأصحاب مزارع الدواجن، إلى جانب تحصين 96 ألف طائر داخل نطاق الحضانات البلدية المنتجة للدجاج البلدي.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المديرية تحرص على التواصل المستمر مع المربين وأصحاب المزارع ومد جسور التعاون بما يضمن تقديم منتج آمن ويحافظ على استقرار سلسلة الأمن الغذائي.

سحب 724 عينة من المزارع

وفي إطار تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 المنظم لتداول وبيع الطيور الحية، تم سحب 724 عينة من مزارع الدواجن بإجمالي 516.014 طائرًا قبل طرحها بالأسواق، للتأكد من خلوها من فيروس إنفلونزا الطيور، كما جرى استخراج 803 تصاريح نقل لطيور حية وسبلة بإجمالي 736.140 طائرًا.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 850 زيارة ميدانية لمزارع الدواجن للتأكد من تطبيق اشتراطات الأمن الحيوي، وتوعية المربين بأهميتها حفاظًا على سلامة القطعان واستقرار النشاط الاقتصادي، والمساهمة في تحقيق مفهوم الصحة الواحدة.

كما شملت الجهود متابعة الحالة الوبائية لأسواق الطيور الحية بعدد من المراكز منها كفر شكر وبندر بنها وطوخ وشبين القناطر والقناطر الخيرية، حيث تم تنفيذ 26 مأمورية تطهير للأسواق باستخدام مطهرات معتمدة ووفق بروتوكولات صحية سليمة.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية الطب البيطري مدير مديرية الطب البيطري تحصين طيور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 في مصر.. كم سعر عيار 21

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

الأطباء البيطريين

الأطباء البيطريين تشكر الحكومة وتؤكد عدم تراجعها عن ملف تعيينات الأعضاء

وفد الكنيسة الكاثوليكية يزور وزير العمل

بعد اقتراح الكنيسة.. تنظيم إجازات الأعياد للمسيحيين على طاولة وزير العمل

بالصور

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب والشعر والبشرة

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء
طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء
طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟
النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟
النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد