بيطري القليوبية: تحصين 141 ألف طائر وتنفيذ 26 حملة تطهير لحماية الثروة الداجنة

أكدت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية، أن إدارة الدواجن تعد إحدى الركائز الأساسية لدعم الأمن الغذائي، لما تقوم به من دور محوري في حماية الثروة الداجنة وضمان إنتاج بروتين حيواني آمن وعالي الجودة للمواطنين.



وقال الدكتور هاني شمس الدين مدير الطب البيطري بالقليوبية، أنه خلال شهر ديسمبر نفذت إدارة الدواجن برامج صحية ووقائية موسعة شملت تحصين 45 ألف طائر من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة بجميع أنحاء المحافظة، لخدمة ربات البيوت وأصحاب مزارع الدواجن، إلى جانب تحصين 96 ألف طائر داخل نطاق الحضانات البلدية المنتجة للدجاج البلدي.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المديرية تحرص على التواصل المستمر مع المربين وأصحاب المزارع ومد جسور التعاون بما يضمن تقديم منتج آمن ويحافظ على استقرار سلسلة الأمن الغذائي.

سحب 724 عينة من المزارع

وفي إطار تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 المنظم لتداول وبيع الطيور الحية، تم سحب 724 عينة من مزارع الدواجن بإجمالي 516.014 طائرًا قبل طرحها بالأسواق، للتأكد من خلوها من فيروس إنفلونزا الطيور، كما جرى استخراج 803 تصاريح نقل لطيور حية وسبلة بإجمالي 736.140 طائرًا.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 850 زيارة ميدانية لمزارع الدواجن للتأكد من تطبيق اشتراطات الأمن الحيوي، وتوعية المربين بأهميتها حفاظًا على سلامة القطعان واستقرار النشاط الاقتصادي، والمساهمة في تحقيق مفهوم الصحة الواحدة.

كما شملت الجهود متابعة الحالة الوبائية لأسواق الطيور الحية بعدد من المراكز منها كفر شكر وبندر بنها وطوخ وشبين القناطر والقناطر الخيرية، حيث تم تنفيذ 26 مأمورية تطهير للأسواق باستخدام مطهرات معتمدة ووفق بروتوكولات صحية سليمة.