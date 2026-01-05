قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قتلوا أبويا وعايز حقه.. نجل ضحية الميراث بالقليوبية يروي تفاصيل الواقعة

أهل المجني عليه
أهل المجني عليه
إبراهيم الهواري

روي نجل المجني عليه، في واقعة خلافات أسرية بسبب الميراث بقرية مشتهر التابعة لمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، تفاصيل الواقعة، موضحا أن والده يُدعى ماجد الوكيل.

عمى قتل أبويا 

وأشار إلى أن عمه هو المتهم بإنهاء حياة والده بإطلاق عيار ناري، على خلفية نزاع نشب بينهما حول قطعة أرض محل خلاف ميراثي.


وأضاف أن والده كان يطالب بحقه الشرعي، إلا أن الخلاف تطور إلى اعتداء أسفر عن مصرعه، مطالبًا الجهات المعنية بالقصاص العادل واسترداد حق والده.

من جانبها، أوضحت زوجة المجني عليه أن المتهمين ترصدوا لزوجها أثناء توجهه إلى عمله بأرضه الزراعية، وقاموا بإطلاق عيار ناري أصابه إصابة قاتلة أودت بحياته في الحال.

زوجة المجنى عليه تروى تفاصيل الواقعة 

وأضافت أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا يُبلغها بمقتل زوجها، مطالبةً بالقصاص العادل وتوقيع أقصى العقوبة على الجناة.

في السياق ذاته، كشف محامي المجني عليه أن الواقعة بدأت بمشاجرة نشبت بين الأشقاء بسبب نزاع على الميراث، تطورت إلى استخدام السلاح الناري، ما أسفر عن وفاة المجني عليه وإصابة آخرين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ إلى موقع الحادث، وتمكنت من ضبط أحد المتهمين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها حاليًا لضبط باقي المتورطين.

بلاغا بالواقعة 

البداية عندما شهدت قرية مشتهر التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، أسفرت عن مصرع خفير وإصابة شقيقه بطلقات نارية، على يد شقيقهما الثالث، إثر خلافات عائلية نشبت بينهم بسبب الميراث، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى بنها التعليمي، وحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ بوقوع إطلاق نار داخل قرية مشتهر، أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة المدعو «ماجد» (43 عامًا)، يعمل خفيرًا، مصابًا بطلق ناري أودى بحياته، كما أُصيب شقيقه الثاني «وليد» (47 عامًا) بطلق ناري، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقي الإسعافات اللازمة واتخاذ الإجراءات الطبية.

وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة هو الشقيق الثالث «خطاب»، حيث تطورت الخلافات حول الميراث من مشادة كلامية إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على إطلاق أعيرة نارية صوب شقيقيه، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لضبط باقي المتورطين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

