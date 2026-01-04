ضبط 300 كيلو بانيه دجاج مجهول المصدر في حملة تموينية بشبين القناطر

شنت مديرية التموين بالقليوبية حملة تموينية مفاجئة بدائرة مركز شبين القناطر، في إطار التعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين.

حملات تموينية

وقادت الحملة إدارة تموين شبين القناطر برئاسة إيمان محمد عادل مدير الإدارة، وبمشاركة عدد من المفتشين، وبالتعاون مع الطب البيطري، للمرور على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.



وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر، حيث تم ضبط محل كشري وكريب لحيازته 300 كجم بانيه دجاج بدون بيانات دالة على مصدره أو تاريخ صلاحيته، وتم التحفظ على المضبوطات.

كما تم تحرير 4 محاضر ذبح خارج المجزر لمحلات جزارة، والتحفظ على كمية 11.5 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.