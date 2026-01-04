قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتجاجات وفوضى أمام مقر احتجاز الرئيس الفنزويلي في أمريكا
تتفوق على السعودية.. فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم
وزير الدفاع الفنزويلي يعلن استنفار القوات المسلحة في أنحاء البلاد
مناسبتان دينية ووطنية.. جدول الإجازات الرسمية في شهر يناير 2026
تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي
كأس أمم إفريقيا | شوط أول سلبي بين المغرب وتنزانيا
كأس العالم في مصر.. اتحاد الكرة يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد سامي يكشف سر لياقته على الهواء.. ومي عمر تمزح بصورة قديمة في «أبلة فاهيتا»
بعد حسم 35 مقعدا اليوم.. ننشر تشكيل مجلس النواب الجديد
قبل فتحه بالاتجاهين.. دور السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر
السودان.. مقتل 114 شخصا خلال أسبوع واحد في هجمات متفرقة بدارفور
القصة الكاملة لواقعة الإسباني وصديقته بعد خلع ملابسهما أمام الأهرامات
محافظات

ضبط 300 كيلو بانيه دجاج مجهول المصدر في حملة تموينية بشبين القناطر

إبراهيم الهواري

شنت مديرية التموين بالقليوبية حملة تموينية مفاجئة بدائرة مركز شبين القناطر، في إطار التعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين.

وقادت الحملة إدارة تموين شبين القناطر برئاسة إيمان محمد عادل مدير الإدارة، وبمشاركة عدد من المفتشين، وبالتعاون مع الطب البيطري، للمرور على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.


وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر، حيث تم ضبط محل كشري وكريب لحيازته 300 كجم بانيه دجاج بدون بيانات دالة على مصدره أو تاريخ صلاحيته، وتم التحفظ على المضبوطات.
كما تم تحرير 4 محاضر ذبح خارج المجزر لمحلات جزارة، والتحفظ على كمية 11.5 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية التموين بالقليوبية حملة تموينية شبين القناطر

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

