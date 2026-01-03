قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مياه القليوبية : زيارات ميدانية لمواقع المشروعات للوقوف على نسب تنفيذها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع المهندس هاني هاشم، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وبمشاركة مسئولي الجهاز التنفيذي، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمعرفة الجهاز التنفيذي داخل نطاق المحافظة، إلى جانب مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”.

نسب التنفيذ 

وتناول الاجتماع استعراض نِسَب ومعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات الجاري تنفيذها، وموقف الاستلامات الابتدائية والنهائية، حيث تم مناقشة كل مشروع على حدة، والوقوف على المعوقات التي تواجه التنفيذ أو الاستلام، ووضع آليات واضحة لتذليلها بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المقررة ودخول المشروعات الخدمة في التوقيتات المحددة.


كما شهد الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، خاصة مشروعات الصرف الصحي بمركز شبين القناطر، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في إنهاء الأعمال المتبقية، وتكثيف التنسيق بين شركة مياه القليوبية والجهاز التنفيذي تمهيدًا لاستلام هذه المشروعات وتشغيلها لخدمة المواطنين.


وشدد المهندس محمد فودة على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية لكافة المشروعات، ومراجعة نسب الإنجاز أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات فنية، لضمان سرعة التنفيذ وجودة الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.


كما ناقش الاجتماع آليات الاستلام الابتدائي والنهائي لكافة المشروعات، ومراجعة الملاحظات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة، مع الاتفاق على تنفيذ زيارات ميدانية مشتركة لمواقع المشروعات للوقوف على الوضع الفعلي للأعمال على أرض الواقع، والتأكد من جاهزية المشروعات للتشغيل.


وأكد رئيس شركة مياه القليوبية أن الفترة المقبلة ستشهد تقدمًا ملحوظًا في معدلات التنفيذ والانتهاء من استلام عدد من المشروعات الحيوية، سواء المشروعات الجاري تنفيذها بمعرفة الجهاز التنفيذي أو مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين بمحافظة القليوبية.

القليوبية محافظة القليوبية مياه القليوبية شركة مياه القليوبية رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية

المزيد

