رئيس جامعة بنها: محو أمية أكثر من 11 ألف مواطن بالقليوبية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، أن الجامعة نجحت فى محو أمية أكثر من (11441) مواطن من محافظة القليوبية والمحافظات الأخرى وفق بيانات الهيئة العامة لتعليم الكبار .



وأكد " الجيزاوى " أن الجامعة تولي ملف محو الأمية اهتماماَ كبيراَ وتتولى تنفيذ المشروع وذلك من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمحو أمية لمواطنى محافظة القليوبية بإشراف المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع.

مشروع محو الأمية

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم التأكيد على استغلال إمكانات الجامعة والاستفادة من قدراتها لدعم خطط الدولة والمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار وذلك في إطار دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لخدمة المجتمع المحلي ومتابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".