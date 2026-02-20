بارك الله في عمرك يا روحي.. شقيق إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاده

حرص حازم شقيق نجم الاهلي إمام عاشور علي تهنئته بمناسبة عيد ميلادة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام .

و شارك حازم عاشور صوره برفقة شقيقه و علق كاتبا:كل سنه وانت طيب وبخير يا حبيبي والعمر كله ليك في طاعة الله يا امووو بارك الله في عمرك يا روحي.

وحرص إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة خاصة للجماهير، عقب الفوز على الجونة، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر "فيسبوك" فيديو مصور لإمام عاشور قائلا: "ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي وجميع اللاعبين على تحقيق المكسب أمام الجونة وإن شاء الله نواصل الانتصارات وننتظركم في المباريات القادمة".