الاحتلال يفرض قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان
التشكيل والغيابات.. 5 معلومات عن مباراة الزمالك وحرس الحدود
أكسيوس: الكونجرس الأمريكي يتجه لمنح ترامب الضوء الأخضر لشن الحرب ضد إيران
الكاف يطلب توضيحات من الجيش الملكي في أحداث مباراة الأهلي
أسرار أمريكية.. ترامب يوجه بنشر ملفات الكائنات الفضائية ويعيد الجدل
طائرة سرية أمريكية تهبط في مطار بن جوريون
الغندور يثير الجدل في أحدث ظهور على فيسبوك
30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين في شهر فبراير 2026
اِلبسوا تقيل.. الأرصاد: الأجواء دافئة نهارا شديدة البرودة ليلا
أمريكا.. قرار قضائي عاجل يخص عناصر إدارة الهجرة والجمارك وإنفاذ القانون
تشييع جثامين شهداء لقمة العيش بالمطرية.. صور
أسرة محامي تعتدي على طاقم طبي بمستشفى المبرة بالمحلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بارك الله في عمرك يا روحي.. شقيق إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاده

امام عاشور و شقيقه
امام عاشور و شقيقه
ميرنا محمود

حرص حازم شقيق نجم الاهلي إمام عاشور علي تهنئته بمناسبة عيد ميلادة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام .

و شارك حازم عاشور صوره برفقة شقيقه و علق كاتبا:كل سنه وانت طيب وبخير يا حبيبي والعمر كله ليك في طاعة الله يا امووو بارك الله في عمرك يا روحي.

وحرص إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة خاصة للجماهير، عقب الفوز على الجونة، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر "فيسبوك" فيديو مصور لإمام عاشور قائلا: "ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي وجميع اللاعبين على تحقيق المكسب أمام الجونة وإن شاء الله نواصل الانتصارات وننتظركم في المباريات القادمة".

امام عاشور الاهلي ميلاد امام عاشور الدوري الممتاز

