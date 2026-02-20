سندي وضهري.. زوجة إمام عاشور تحتفل بعيد ميلاده

حرصت ياسمين حافظ، زوجة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، على تهنئته بمناسبة عيد ميلاده بمفاجأة عقب عودته من مباراة الأمس امام الجونة.

وشاركت زوجة إمام عاشور فيديو للاحتفال بعيد ميلاده، وكتبت: “عيد ميلاد سعيد للرجل الذي يجعل الحياة تبدو آمنة وهادئة وجميلة. الرجل الذي يملأ عالمي حبًا وسعادةً ونورًا يضيء كل ما حولي. ستظل دائمًا وطني، والمكان الذي ألجأ إليه عندما تصبح الحياة صعبة، والكتف الذي أستند إليه وأشعر بالأمان معه. تذكرني كل يوم أن الخير ما زال موجودًا في هذا العالم. أنا ممتنة ومحظوظة جدًا لوجودك في حياتي. شكرًا لك على كل ما تفعله من أجلي ومن أجلنا”.

وتابعت: “كل سنة وانت حبيبي وروحي وظهري وسندي، كل سنة وانت الأمان اللي بستحبي فيه من الدنيا كلها، وجودك في حياتي، وربنا يخليك ليا ويديمك في حياتي سند وأمان، بحبك أكتر من أي كلام يتقال، وكل سنة وانت في قلبي الأول والآخر”.

وحرص إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة خاصة للجماهير، عقب الفوز على الجونة، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر "فيسبوك" فيديو مصور لإمام عاشور قائلا: "ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي وجميع اللاعبين على تحقيق المكسب أمام الجونة وإن شاء الله نواصل الانتصارات وننتظركم في المباريات القادمة".