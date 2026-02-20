قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا تتعرض لهزة أرضية
النقل: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحات المنسوبة لـ كامل الوزير
مواجهة قوية بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 20-2-2026
استمرار صرف المساندة النقدية الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود في الدوري المصري
سعر الدولار اليوم 20-2-2026
استمرار معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعي لنهاية شهر رمضان
طلبا للأمطار.. محافظ مطروح يدعو لصلاة الاستسقاء بعد أداء الجمعة
تحذير صحي.. أضرار تناول السجائر على الريق بعد ساعات الصيام
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2026
سعر الذهب اليوم 20-2-2026
رياضة

الزمالك يصطدم بحرس الحدود في الجولة 18 من الدوري المصري

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  لمواجهة قوية أمام نظيره حرس الحدود ، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى المصرى ، في لقاء يسعى خلاله الأبيض لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

الزمالك يبحث عن تصحيح المسار

يدخل الزمالك المواجهة بمعنويات تحتاج إلى دفعة قوية، بعدما تعرض الفريق للخسارة في مباراته الأخيرة ببطولة كأس مصر  أمام فريق سيراميكا كليوباترا ، وهي نتيجة أثارت حالة من الحزن بين الجماهير. ويسعى الجهاز الفني لتصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الماضي، خاصة على المستوى الدفاعي واستغلال الفرص الهجومية، من أجل تحقيق فوز يعيد الثقة للاعبين قبل المراحل الحاسمة من الموسم.
 

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما قدم مستويات متباينة منذ انطلاق الموسم. ويأمل الفريق في تقليص الفارق مع فرق الصدارة، مستفيدًا من تعثر المنافسين في بعض الجولات.

على الجانب الآخر، يعاني حرس الحدود من تراجع النتائج، حيث يتواجد في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة، ما يجعله في موقف صعب بجدول الترتيب. ويطمح الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك من أجل الهروب من مناطق الخطر وتحسين وضعه في المسابقة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن تُنقل المواجهة عبر قناة “أون سبورت”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، لتتيح للجماهير متابعة اللقاء المرتقب


 

