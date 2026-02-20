الزمالك يصطدم بحرس الحدود في الجولة 18 من الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيره حرس الحدود ، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى المصرى ، في لقاء يسعى خلاله الأبيض لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

الزمالك يبحث عن تصحيح المسار

يدخل الزمالك المواجهة بمعنويات تحتاج إلى دفعة قوية، بعدما تعرض الفريق للخسارة في مباراته الأخيرة ببطولة كأس مصر أمام فريق سيراميكا كليوباترا ، وهي نتيجة أثارت حالة من الحزن بين الجماهير. ويسعى الجهاز الفني لتصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الماضي، خاصة على المستوى الدفاعي واستغلال الفرص الهجومية، من أجل تحقيق فوز يعيد الثقة للاعبين قبل المراحل الحاسمة من الموسم.



موقف الفريقين في جدول الترتيب

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما قدم مستويات متباينة منذ انطلاق الموسم. ويأمل الفريق في تقليص الفارق مع فرق الصدارة، مستفيدًا من تعثر المنافسين في بعض الجولات.

على الجانب الآخر، يعاني حرس الحدود من تراجع النتائج، حيث يتواجد في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة، ما يجعله في موقف صعب بجدول الترتيب. ويطمح الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك من أجل الهروب من مناطق الخطر وتحسين وضعه في المسابقة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن تُنقل المواجهة عبر قناة “أون سبورت”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، لتتيح للجماهير متابعة اللقاء المرتقب



