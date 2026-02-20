كهربا يهنئ إمام عاشور بعيد ميلاده: كل سنة وأنت مكسر الدنيا

هنأ محمود عبد المنعم كهربا لاعب إنبي، إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب كهربا عبر ستوري حسابه على انستجرام: “كل سنة وانت طيب يا اخويا وكل سنة وانت مكسر الدنيا”.

وحرص إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة خاصة للجماهير، عقب الفوز على الجونة، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر "فيسبوك" فيديو مصور لإمام عاشور قائلا: "ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي وجميع اللاعبين على تحقيق المكسب أمام الجونة وإن شاء الله نواصل الانتصارات وننتظركم في المباريات القادمة".