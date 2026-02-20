التشكيل المتوقع لـ بيراميدز ضد سيراميكا في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بيراميدز لمواجهة مرتقبة مع نظيرة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل).

ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا علي بيراميدز في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة علي استاد الدفاع الجوي.

ويسعي الفريق السماوي بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد نقاط المباراة كاملة من أجل تعزيز موقعة في الصدارة.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بينما يتربع سيراميكا كليوباترا الجدول برصيد 35 نقطة

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل بيراميدز علي النحو التالي

في حراسة المرمي: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: محمود مرعي ، أحمد سامي ، أسامة جلال ، محمد الشيبي

في خط الوسط : مهند لاشين ، محمود زلاكة ، وليد الكرتي

في الهجوم: فيستون ماييلي ، يوسف أوباما ، مروان حمدي