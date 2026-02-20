قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا تتعرض لهزة أرضية
النقل: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحات المنسوبة لـ كامل الوزير
مواجهة قوية بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 20-2-2026
استمرار صرف المساندة النقدية الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود في الدوري المصري
سعر الدولار اليوم 20-2-2026
استمرار معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعي لنهاية شهر رمضان
طلبا للأمطار.. محافظ مطروح يدعو لصلاة الاستسقاء بعد أداء الجمعة
تحذير صحي.. أضرار تناول السجائر على الريق بعد ساعات الصيام
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2026
سعر الذهب اليوم 20-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز ضد سيراميكا في الدوري المصري

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بيراميدز لمواجهة مرتقبة مع نظيرة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل).

ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا علي بيراميدز في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة علي استاد الدفاع الجوي.

ويسعي الفريق السماوي بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد نقاط المباراة كاملة من أجل تعزيز موقعة في الصدارة.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بينما يتربع سيراميكا كليوباترا الجدول برصيد 35 نقطة

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل بيراميدز علي النحو التالي

في حراسة المرمي: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: محمود مرعي ، أحمد سامي ، أسامة جلال ، محمد الشيبي

في خط الوسط : مهند لاشين ، محمود زلاكة ، وليد الكرتي

في الهجوم: فيستون ماييلي ، يوسف أوباما ، مروان حمدي

بيراميدز اخبار بيراميدز دوري نايل سيراميكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

وننسى اللي كان

بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري

الأهلي والزمالك

الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟

حازم امام

لولا عائلتي .. حازم إمام : كنت أحب اللعب في صفوف الأهلي

ترشيحاتنا

مسلسل هي كمياء

مسلسل هي كيميا الحلقة 2.. إهانة قاسية لسلطان وأزمة شهادة مزورة

مسلسل هي كيميا

دياب يتزوج ميمي جمال.. أحداث الحلقة الثالثة في مسلسل هي كيميا

مسلسل عين سحرية

أزمة صحية تهدد سما إبراهيم في الحلقة الثانية من عين سحرية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد