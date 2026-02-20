قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود في الدوري المصري

الزمالك
رباب الهواري

استقر البرتغالي معتمد جمال ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة حرس الحدود ، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز ، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يسعى لاستعادة الثقة

يدخل الزمالك المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، في محاولة لمصالحة جماهيره بعد الخروج من بطولة كأس مصر عقب الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين مقابل هدف في دور الـ16. ويسعى الجهاز الفني لتصحيح المسار سريعًا، خاصة أن الفريق يقدم مستويات جيدة في الدوري هذا الموسم.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، ويأمل في مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية من أجل تقليص الفارق مع فرق الصدارة، والاستمرار في دائرة المنافسة على اللقب.

موقف حرس الحدود في جدول الترتيب

على الجانب الآخر، يدخل حرس الحدود اللقاء وهو في موقف صعب، إذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة. ويطمح الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار المسابقة لتحسين وضعه في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر.

التشكيل المتوقع للزمالك

استقر الجهاز الفني على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به اللقاء، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمود حمدي الونش – مفاضلة بين عمر جابر ومحمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – خوان بيزيرا.

خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – الدباغ.

ويأمل الجهاز الفني أن ينجح هذا التشكيل في تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، وحصد ثلاث نقاط مهمة في مشوار الفريق بالدوري


 

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل حرس الحدود

