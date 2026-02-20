النقل: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحات المنسوبة لـ كامل الوزير

أصدرت وزارة النقل بياناً اعلامياً تنفي فيه وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص المهندس كامل الوزير وزير النقل.

وأشار البيان إلى أن جميع الحسابات المنسوبة إلى الفريق كامل الوزيرعلى موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لا تخص وزير النقل ، والذي لا يوجد له أي حساب رسمي باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن وزارة النقل غير مسئولة عما ينشر بهذه الحسابات من أخبار، وان أي تصريحات أو تعاملات يتم نسبها الى الوزير على هذه الصفحات التي تدعي أنَّها تخص الفريق مهندس كامل الوزير لم يصرح بها الوزير، وليس له أي علاقة بهذه التعاملات، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الصفحات.

وأكّد البيان أنَّ أخبار وتصريحات الفريق مهندس وزير النقل يتمّ نشرها على المنصات الرسمية لوزارة النقل وهي :-

1- الموقع الرسمي لوزارة النقل

https://www.mot.gov.eg/Home

2- الصفحة الرسمية لوزارة النقل المصرية (فيس بوك )

https://www.facebook.com/MinistryTransportation

3- الصفحة الرسمية لوزارة النقل المصرية (انستجرام)

https://www.instagram.com/motegypt/

4- الصفحة الرسمية لوزارة النقل المصرية (يوتيوب)

https://www.youtube.com/channel/UCQohChyiu_oOOxA6WOFY-jQ