قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا تتعرض لهزة أرضية
النقل: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحات المنسوبة لـ كامل الوزير
مواجهة قوية بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 20-2-2026
استمرار صرف المساندة النقدية الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود في الدوري المصري
سعر الدولار اليوم 20-2-2026
استمرار معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعي لنهاية شهر رمضان
طلبا للأمطار.. محافظ مطروح يدعو لصلاة الاستسقاء بعد أداء الجمعة
تحذير صحي.. أضرار تناول السجائر على الريق بعد ساعات الصيام
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2026
سعر الذهب اليوم 20-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحات المنسوبة لـ كامل الوزير

الفريق مهندس كامل الوزير
الفريق مهندس كامل الوزير
حمادة خطاب

أصدرت وزارة النقل بياناً اعلامياً تنفي فيه وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي  "فيسبوك" يخص المهندس كامل الوزير وزير النقل.

وأشار البيان إلى أن جميع الحسابات المنسوبة إلى الفريق كامل الوزيرعلى موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لا تخص وزير النقل ، والذي لا يوجد له أي حساب رسمي باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن وزارة النقل غير مسئولة عما ينشر بهذه الحسابات من أخبار، وان أي تصريحات أو تعاملات يتم نسبها الى الوزير على هذه الصفحات التي تدعي أنَّها تخص الفريق مهندس كامل الوزير لم يصرح بها الوزير، وليس له أي علاقة بهذه التعاملات، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الصفحات.

وأكّد البيان أنَّ أخبار وتصريحات الفريق مهندس وزير النقل  يتمّ نشرها على المنصات الرسمية لوزارة النقل وهي :- 

1- الموقع الرسمي لوزارة النقل

https://www.mot.gov.eg/Home

2- الصفحة الرسمية لوزارة النقل المصرية (فيس بوك ) 

https://www.facebook.com/MinistryTransportation

3- الصفحة الرسمية لوزارة النقل المصرية (انستجرام) 

https://www.instagram.com/motegypt/

4- الصفحة الرسمية لوزارة النقل المصرية (يوتيوب) 

https://www.youtube.com/channel/UCQohChyiu_oOOxA6WOFY-jQ

وزارة النقل فيسبوك كامل الوزير وزير النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

وننسى اللي كان

بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري

الأهلي والزمالك

الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟

حازم امام

لولا عائلتي .. حازم إمام : كنت أحب اللعب في صفوف الأهلي

ترشيحاتنا

مسلسل هي كمياء

مسلسل هي كيميا الحلقة 2.. إهانة قاسية لسلطان وأزمة شهادة مزورة

مسلسل هي كيميا

دياب يتزوج ميمي جمال.. أحداث الحلقة الثالثة في مسلسل هي كيميا

مسلسل عين سحرية

أزمة صحية تهدد سما إبراهيم في الحلقة الثانية من عين سحرية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد