كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16
معاريف العبرية: جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية ضد حزب الله في لبنان
مراد مكرم يهنئ متابعيه بمناسبة العام الميلادي الجديد
التهم خرده ومكاتب إدارية .. محافظ الغربية يتفقد موقع حريق غزل المحلة بعد السيطرة عليه | صور
أمين الفتوى: العلاقة مع الله دائرة متجددة لا تعرف النهاية
تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بـ كأس الأمم الأفريقية
دياب اللوح: العهد باق للشهداء ومنظمة التحرير المرجعية الوطنية الأولى
أمين سر فتح بالقاهرة: الحركة ستبقى مفجرة للثورة الفلسطينية المعاصرة
المعاملة بالمثل.. مالي وبوركينا فاسو تحظران دخول الأمريكيين إلى أراضيهما
إخماد حريق داخل شركة غزل المحلة.. ومسئول أمني: النيران اشتعلت في خرده والمصانع بعيدة
عاوزاه يحتويني وصاحب مواقف.. المطربة هدى تكشف مواصفات شريك حياتها | فيديو
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري وشعوب العالم بحلول العام الميلادي الجديد 2026
محافظات

محافظ القليوبية يتفقد كنائس بنها ويقدم التهنئة بالعام الجديد.. صور

جانب من التهنئة
جانب من التهنئة
إبراهيم الهواري

قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية بمدينة بنها شملت كنيسة السيدة العذراء مريم والكنيسة الإنجيلية، ورافقه خلال الجولة المهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام المحافظة، حيث حرص المحافظ خلال الزيارة على لقاء القساوسة والقيادات الكنسية، مصافحًا إياهم وتقديم أرق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد، مؤكدًا اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة التي تجمع أبناء الشعب المصري.


وأشار المحافظ إلى أن هذه الزيارة تأتي للتأكيد على روح المحبة والوئام بين جميع أطياف المجتمع، معربًا عن سعادته بتواجد المواطنين وقيادات الكنائس خلال هذه المناسبة السعيدة. كما تبادل التهنئة مع الحضور من رجال الدين والمواطنين داخل الكنائس، متمنيًا أن يديم الله على مصر نعمة الأمان والاستقرار، وأن تكون هذه الأعياد فرصة لتعزيز السلام والمودة بين الجميع في كافة أرجاء المحافظة.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية بنها كنيسة السيدة العذراء مريم

