رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد الامتحانات ويؤكد: لا معوقات

تفقد الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل الثانوي بـ معهد فتيات القناطر الخيرية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية الامتحانية.



جاءت الجولة تنفيذًا لتكليفات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، التي شدد خلالها على ضرورة تكثيف المتابعة والاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

انتظام الامتحانات

وخلال الزيارة، تابع رئيس المنطقة أعمال اللجان، واطمأن على انتظامها، كما تفقد أعمال الكنترول والتصحيح، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات. وقد رافقه خلال الجولة فضيلة الشيخ خالد جودة، مدير إدارة القناطر الخيرية الأزهرية، وشيخ المعهد.

وأدى الطلاب الامتحانات في المواد المقررة وفقًا للجدول المعتمد، حيث جاءت الأسئلة في مستوى الطلاب، وسارت الامتحانات في أجواء هادئة ومستقرة، دون رصد أي معوقات، ومرت بسلام وأمان.

وفي ختام جولته، شدد فضيلة الشيخ سعيد أحمد خضر على الانضباط التام داخل اللجان، وعدم التهاون في أي من أعمال الامتحانات، مع التأكيد على أن يتم التصحيح أولًا بأول، والمراجعة بمنتهى الدقة، تحقيقًا لمبدأ العدالة وضمانًا لحقوق الطلاب.