قطع الكهرباء عن عدة مناطق في شبين القناطر بالقليوبية

أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية فصل التيار الكهربائي اليوم الاثنين عن عدة مناطق في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك لاستكمال أعمال الصيانة بمحول النعناعية.

أماكن الفصل

وأشارت الشركة في بيان إلى أن المناطق المتأثرة هي: شارع حسين رشدي – شارع بورسعيد – منطقة الإدارة التعليمية – خلف السنترال، وسيكون الفصل من الساعة 10 صباحًا حتى انتهاء الأعمال.

وقدمت الشركة اعتذرًا عن أي إزعاج، مؤكدة ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.



وفي سياق آخر، أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، جولة تفقدية بفرع شبين القناطر، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد عدد من مواقع العمل والمشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، وشدد فودة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، بما يضمن استدامة الخدمة وتحسين جودتها