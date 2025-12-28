محافظ ومدير أمن القليوبية يتابعان ميدانيًا إخماد حريق بمخزن كراتين البيض بالعبور الجديدة

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، و اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، ميدانيًا أعمال السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن كراتين البيض المقام على مساحة 1200 متر مربع بجمعية الطلائع بمدينة العبور الجديدة، وذلك للاطمئنان على سلامة المواطنين ومتابعة سير عمليات الإطفاء.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة اللواء هيثم شحاته، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، مدعومة بعدد 5 سيارات إطفاء، و3 خزانات مياه استراتيجية، وسلم هيدروليك، كما تم الدفع بعدد 2 خزان مياه استراتيجي وسلم هيدروليك تابعين للإدارة العامة للحماية المدنية، حيث جرى محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة، وتمت السيطرة الكاملة على الحريق في وقت قياسي دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

وأكد محافظ القليوبية أن الأجهزة تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طوارئ، مشيدًا بسرعة وكفاءة أداء قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية في احتواء الحادث والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وجرت متابعة سير أعمال الإخماد والتبريد بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية والأمنية، مع تأمين محيط المخزن بالكامل وفرض كردون لحماية المواطنين، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع أي تجدد للحريق

محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يتابعان ميدانيًا إخماد حريق بمخزن كراتين البيض

