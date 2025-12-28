أنبوبة غاز وسلاح أبيض.. تحريات طوخ تكشف تفاصيل اقتحام مقهى بالقليوبية

كشفت تحريات وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة طوخ بالقليوبية، تفاصيل جديدة في واقعة اقتحام مقهى بقرية الدير، حيث أكدت صحة الواقعة التي نفذها 4 أشخاص باستخدام أنبوبة غاز لترويع الزبائن وبث حالة من الذعر.



وأوضحت التحريات دور كل متهم في الواقعة، إذ تبين أن المتهم الأول ويدعى “ك” كانت بحوزته أنبوبة غاز وروع المواطنين، بينما حمل المتهم الثاني “ي” آلة حادة، في حين تولى المتهم الثالث قيادة دراجة نارية، أما المتهم الرابع فكان بحوزته سلاح أبيض.

من ناحية اخرى بدأت جهات التحقيق المختصة في طوخ منذ قليل الاستماع لأقوال المجنى عليهم في واقعة اقتحام مقهي بقرية الدير بطوخ بأنبوبة غاز وترويع المواطنين.



وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات أمام جهات التحقيق، أنكروا جميعا ارتكابهم للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وكشفت أجهزة أمن القليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مدير الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن ترويع 4 أشخاص مستقلين دراجات نارية، مواطنين جالسين على مقهى بأسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز.

تفاصيل الواقعة



ووردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، برصد تداول مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي مجموعة أشخاص مستقلين دراجات نارية على مواطنين جالسين على مقهى بأسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز.

وبالفحص تم تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو وهم 4 متهمين كانوا مستقلين دراجتين ناريتين، وحاولوا ترويع المواطنين الجالسين على المقهى بأسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز، في قرية الدير التابعة لدائرة المركز إثر خلافات بينهما وبين صاحب المقهى، ولم تسفر الواقعة عن إصابة أي من رواد المقهى.