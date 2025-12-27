القليوبية .. ضبط 13 طن لحوم ودواجن غير صالحة في حملة مكبرة بالعبور

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين حملة موسعة على المجازر.



وجاءت الحملات بتوجيهات من المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية بتكثيف الرقابة على الأسواق وعمل حملات مستمرة ومكثفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وغذائهم فى جميع أنحاء محافظة القليوبية.

تكثيف الحملات

وفى إطار خطة مديرية الطب البيطري بالمرور على جميع أماكن بيع وتداول وحفظ وتصنيع اللحوم والدواجن والأسماك قامت حملة ليلية برئاسة الدكتور هانى شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية والدكتور أيمن الشعراوى رئيس قسم بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع الاداره العامه لمباحث التموين في نطاق مدينة العبور

وتم ضبط دواجن واجزاء دواجن ودهون حيوانية ولحوم مذبوحة خارج المجازر باجمالى وزن 13طن ، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.