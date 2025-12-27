قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في العبور .. لهذا السبب

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور بمحافظة القليوبية، عن فصل مؤقت للتيار الكهربائي بالحي السابع بمدينة العبور لإجراء أعمال صيانة.



وأوضح أنه سيتم عمل صيانة دورية لأكشاك الكهرباء، وذلك صباح اليوم السبت، وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

فصل التيار الكهربائي

وأضاف البيان، أن أعمال الصيانة سيترتب عليها فصل مؤقت للتيار الكهربائي عن بعض المناطق بالحي السابع، وتشمل: أكشاك أرقام 7 / 8 / 9 / 11 / 12 / 4 أ، البلوكات من رقم 15032 وحتى رقم 15036.

ويهيب جهاز تنمية مدينة العبور بالمواطنين ، وأصحاب المنشآت بالمناطق المتأثرة اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الفصل، مؤكدًا أن أعمال الصيانة تأتي في إطار رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.