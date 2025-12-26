ضبط 3 متهمين في واقعة تهديد آخرين بأنبوبة بوتاجاز وسلاح أبيض في طوخ بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، القبض على 3 من المتهمين في واقعة تهديد آخرين بأنبوبة بوتاجاز وسلاح أبيض داخل مقهى، ما أسفر عن إصابة عدد من الزبائن بمنطقة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي المتهمين في الواقعة.



شهدت قرية الدير التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، واقعة إقدام ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية موتوسيكل، لأحد المقاهي بالقرية، وكانوا يحملون أسلحة وأنبوبة غاز، على إشعال النيران داخل قهوة، ما أسفر عن إصابة عدد من الزبائن.

بلاغ بالواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من النجدة من النجدة يفيد بنشوب حريق إثر مشاجرة بدائرة مركز طوخ

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

كما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.