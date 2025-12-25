بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها على الطريق الزراعي السريع مصر ـ إسكندرية، بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز أمام قرية دندنا بدائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية، حيث تم رفع وتجنيب السيارة والحمولة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بـ«ثمار الموز»، على الطريق الزراعي بدائرة مركز طوخ.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بـ الموز على طريق مصر–إسكندرية الزراعي أمام قرية دندنا، دون إصابة قائد السيارة أو أي من المارة.

وتمكن رجال مرور القليوبية من رفع آثار الحادث وإزالة الحمولة من نهر الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع حدوث تكدسات مرورية وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.