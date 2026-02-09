بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية

اشتعل الخلاف بين جبهتي جماعة الاخوان الإرهابية محمود حسين وإبراهيم منير بعد تنازل الأخير عن حصته في مبنى إداري مكوّن من خمسة طوابق في مدينة إسطنبول لصالح شركائه من أعضاء الجبهة، ما ترتب عليه سيطرة أعضاء جبهته على المبنى الأمر الذى أدي إلي قيام محمود حسين بإقامة دعوى قضائية أمام المحاكم التركية منذ ما يقرب من عامين، انتهت بصدور حكم يقضي بتقسيم المبنى مناصفةً بين محمود حسين وصلاح عبد الحق.

