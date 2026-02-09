علي شعث: الشعب الفلسطيني ممتن للقيادة المصرية لعملها الدؤوب على منع التهجير

أكد الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، أن مصر تنفذ مجموعة من الإجراءات اللوجستية بمعبر رفح لتسهيل دخول وخروج الفلسطينيين، مضيفا أن مصر تبذل جهودا ضخمة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بكميات كبيرة.

وأضاف الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، في لقاء عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الشعب الفلسطيني ممتن للقيادة المصرية لعملها الدؤوب على منع تهجير الفلسطينيين.

وتابع الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة أن نتفقد الجانب المصري من معبر رفح للاطلاع على الإجراءات اللوجستية لتسهيل عبور الفلسطينيين.

وأضاف خلال لقاء خاص أجراه الإعلامي أحمد أبو زيد من أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، "زرنا مستشفى العريش والتخصصات والإجراءات التي تقوم بها لاستقبال الفلسطينيين وكانت إجراءات ممتازة للغاية، ثم توجهنا للهلال الأحمر المصري وزرنا المخازن اللوجستية لاستقبال المساعدات سواء من مصر أو دول العالم تمهيدا لإدخالها من مصر إلى فلسطين، وهو عمل كبير جدا، ومساحات ضخمة خصصتها الحكومة المصرية لهذه المخازن لإدخال الكميات المناسبة خصوصا مع دخول شهر رمضان المبارك".

وأثنى على الاستعدادات المصرية لإدخال المساعدات، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة من الجانب المصرى شهدت تحسنا كبيرا خاصة في اليومين الماضيين حيث كانت مصر تسد فجوات كثيرة، مشيدا بالإجراءات السرية للعمل داخل المعبر.