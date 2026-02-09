الاستعداد النفسي.. مفيدة شيحة تكشف طريقتها لاستقبال شهر رمضان

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، فقرة عن استقبال شهر رمضان، حملت عنوان "تحضيرات شهر رمضان.. بتستعدوا إزاي لرمضان".

وأضافت مفيدة شيحة: "أبرز الاستعدادات بتكون داخل المطبخ وست البيت تذهب لعمل كل شيء لشهر رمضان لتكون مستعدة، وبعده كده الجميع يذهب لمتابعة خريطة مسلسلات رمضان".

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن أهم الاستعدادات هو الاستعداد النفسي والسلام النفسي الذي نشعر به في الشهر الكريم، مستدركة أن :"بأهل نفسي لدخول رمضان وخلال الشهر الكريم بأخذ قرارات كثيرة".