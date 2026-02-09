أخبار التكنولوجيا| سوني تكشف عن سماعات أذن لاسلكية جديدة.. شاومي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بتصميم مفتوح وتقنيات ثورية .. سوني تكشف عن سماعات أذن لاسلكية جديدة

إذا كنت تبحث عن سماعات أذن بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في سماعات الأذن الرائدة التالية من سوني ، WF-1000XM6، والمقرر إطلاقها رسميًا في 12 فبراير 2026

ووفقا للتسريبات يبدو أن جهاز XM6 عبارة عن تحسينات دقيقة وليست تغييراً جذرياً، مع بعض التحسينات المهمة في الجوانب الأساسية.

يبدو أن التغيير الأبرز هو معالج QN3e الجديد، الذي يُقال إنه أسرع بثلاث مرات من الشريحة المستخدمة في سماعات WF-1000XM5 . ومن المتوقع أن تُترجم هذه القدرة الإضافية على المعالجة إلى نظام إلغاء ضوضاء نشط أكثر ذكاءً واستجابة.

ببطارية ضخمة وسعر اقتصادي.. Samsung تفاجئ الأسواق بهاتف هاتف Galaxy F70e 5G

أعلنت سامسونج رسميًا عن هاتف Galaxy F70e 5G في الهند، مضيفةً بذلك هاتفًا جديدًا إلى تشكيلتها الاقتصادية بمواصفات ممتازة تناسب فئتها السعرية. ويتميز الجهاز أيضًا بتصميم أنيق وعمر بطارية طويل.

يتميز هاتف Galaxy F70e بشاشة LCD كبيرة مقاس 6.7 بوصة بدقة HD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 800 شمعة.

بتصميم وإمكانيات لم يسبق لها مثيل.. كاسيو تغزو الأسواق بساعة ذكية جديدة للأطفالن

كعاداتها تعود كاسيو بإصدار جديد ومميز من ساعاتها المتينة الشهيرة و هذه المرة، تمزج بين تصاميم بألوان الباستيل وسوار شفاف ضمن تشكيلة ساعات G-Shock/Baby-G.

تتميز الساعات الجديدة BA-110PD-2A وBA-110PD-4A وBA-110PS-7A بمظهرها الجذاب مع الحفاظ على المتانة والتقنيات المتطورة التي تشتهر بها العلامة التجارية.

بميزات احترافية.. شاومي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة| تعرف على المواصفات

قد لا تقتصر إطلاقات شاومي الكبيرة القادمة على القوة الهائلة والشاشات فائقة الوضوح فحسب، بل تشمل ترقية صوتية مميزة فقد كشف تسريب جديد أن هاتف شاومي الرائد القادم وجهازها اللوحي الصغير القوي سيحتويان على نظام صوتي متطور من شركة Bose.

وحسب المسرب المعروف سمارت بيكاتشو، من المتوقع أن يأتي كل من هاتف Redmi K90 Ultra الرائد وجهاز Redmi K Pad 2 اللوحي مزودين بمكبرات صوت مُعدّلة بالتعاون مع Bose، ما يُبشر بصوت أعلى وأكثر ثراءً مقارنةً بأنظمة الصوت التقليدية في الهواتف المحمولة.