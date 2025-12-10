قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم
التنسيقية تتابع التصويت في الدوائر الـ ٣٠ الملغاة بانتخابات النواب
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الشباب والرياضة تعلن المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مُخفضة
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025
تفاصيل استراتيجية وزارة المالية لتطوير الجمارك بالتوازي مع تطبيق منظومة ACI
برلماني: معبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين.. ورسائل الخارجية تفضح خروقات الاحتلال
كبار رجال ترامب يطلعون الكونجرس على تفاصيل عمليات أمريكا بفنزويلا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 ديسمبر وعيار 21 يسجل هذا الرقم|فيديو
ردا على معاناته من مشاكل تقدم العمر .. ترامب يخضع لاختبار القدرات الذهنية
اقتراحات برلمانية للحكومة لمواجهة الأكاذيب المضللة حول انتشار الفيروسات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقدرة شحن تصل لـ30 ساعة.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في 2025

سماعات فيربودز XL
سماعات فيربودز XL

إذا كنت تبحث عن سماعات رأس جديدة يمكنك التفكير في شراء سماعة Fairbuds XL التي تأتي بتصميم معياري وعمر بطارية يصل إلى 30 ساعة.

فقد أطلقت شركة فيرفون رسميًا سماعات فيربودز، التي تركز على الاستخدام طويل الأمد، وسهولة الصيانة، وتحسين جودة الصوت.

ويُعدّ هذا الطراز الجديد تطويرًا للطراز الأصلي من فيربودز XL، مع تحسينات في جودة الصوت، والراحة، والمتانة

سماعات فيربودز XL

سماعات فيربودز XL

تتميز سماعات Fairbuds XL بمحركات ديناميكية مطورة حديثًا بقطر 40 مم، بالإضافة إلى ضبط صوتي محسّن لتقديم صوت أكثر وضوحًا وتوازنًا. 

وتدعم السماعات تقنية aptX HD عبر البلوتوث لتوفير صوت لاسلكي عالي الدقة، كما توفر اتصالًا ثنائي النقاط، مما يسمح للمستخدمين بالبقاء على اتصال بجهازين في الوقت نفسه.


ميزات سماعات فيربودز XL

وتركز التحديثات التصميمية على الراحة وسهولة الاستخدام اليومي، حيث يستخدم طوق الرأس نسيجًا شبكيًا يسمح بمرور الهواء، بينما تتميز وسائد الأذن بنسيج شبكي ناعم مصمم للاستخدام لفترات طويلة، كما أن سماعات الرأس قابلة للطي لسهولة التخزين والنقل.

وتقدم Fairphone سماعات Fairbuds XL بلونين: الأخضر  والأسود .

على الجانب الآخر تُعدّ سهولة الصيانة عنصرًا أساسيًا في سماعات Fairbuds XL فهي تتميز بتصميم معياري يضم تسعة أجزاء قابلة للاستبدال من قِبل المستخدم، بما في ذلك البطارية، ووسائد الأذن، وعصابة الرأس، ومكبرات الصوت.

ويمكن إزالة البطارية واستبدالها بسهولة، مما يُعالج الأعطال الشائعة المتعلقة بالبطاريات. 

وتتمتع السماعات بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء، وتأتي مع ضمان يصل إلى ثلاث سنوات، كما أنها السماعات الاستهلاكية الوحيدة الحاصلة على شهادة LONGTIME التي تُؤكد متانتها وسهولة صيانتها.

وبإمكان مالكي سماعات Fairbuds XL الحاليين ترقية سماعاتهم باستبدال مكبرات الصوت فقط بدلاً من شراء سماعات جديدة.

وتقدم Fairphone باقة مخفضة تشمل مكبرات صوت جديدة، ووسائد أذن، وأغطية مكبرات صوت. سيتوفر خيار الترقية هذا في أوروبا مع نهاية الربع الأول من عام 2026.

وتعد سماعات Fairbuds XL متوفرة ابتداءً من 9 ديسمبر 2025. ويبلغ سعرها 249 يورو في الاتحاد الأوروبي، و219 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، و229 دولارًا في الولايات المتحدة.

سماعات رأس جديدة عمر بطارية شركة فيرفون سماعات Fairbuds XL صوت لاسلكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

حالة الطقس

أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة

الإمارات

الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

استمارة الشهادة الإعدادية 2026

بعد تعطله الأيام الماضية| تفعيل رابط استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

ليفربول

الحكم يلغى هدف تقدم ليفربول على إنتر ميلان

محمد صلاح وسلوت

رغم الأزمات مع محمد صلاح.. جماهير ليفربول تدعّم «سلوت» بعد الفوز على إنتر ميلان

ترشيحاتنا

الطفل زياد

انتشار فيديو الطفل الكفيف «زياد» يُشعل موجة دعم.. وتحرّكات رسمية لتوفير علاجه وفرصة لمستقبل أفضل

الطفل الكفيف زياد

والد الطفل زياد لـ صدى البلد: ابني مولود بـ عظام زجاجية.. ومدير المدرسة يكشف تفاصيل حفل ترفيهي وراء شهرته

فعاليات ثقافية وفنية

انطلاق فعاليات مشروع مسرح المواجهة والتجوال بكفر الشيخ

بالصور

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟.. العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

وصفة سهلة ولذيذة .. طريقة عمل بيض بالطماطم في الفرن

طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

حجز حسابات حسن شاكوش

أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد