بقدرة شحن تصل لـ30 ساعة.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في 2025

إذا كنت تبحث عن سماعات رأس جديدة يمكنك التفكير في شراء سماعة Fairbuds XL التي تأتي بتصميم معياري وعمر بطارية يصل إلى 30 ساعة.

فقد أطلقت شركة فيرفون رسميًا سماعات فيربودز، التي تركز على الاستخدام طويل الأمد، وسهولة الصيانة، وتحسين جودة الصوت.

ويُعدّ هذا الطراز الجديد تطويرًا للطراز الأصلي من فيربودز XL، مع تحسينات في جودة الصوت، والراحة، والمتانة

سماعات فيربودز XL

تتميز سماعات Fairbuds XL بمحركات ديناميكية مطورة حديثًا بقطر 40 مم، بالإضافة إلى ضبط صوتي محسّن لتقديم صوت أكثر وضوحًا وتوازنًا.

وتدعم السماعات تقنية aptX HD عبر البلوتوث لتوفير صوت لاسلكي عالي الدقة، كما توفر اتصالًا ثنائي النقاط، مما يسمح للمستخدمين بالبقاء على اتصال بجهازين في الوقت نفسه.



ميزات سماعات فيربودز XL

وتركز التحديثات التصميمية على الراحة وسهولة الاستخدام اليومي، حيث يستخدم طوق الرأس نسيجًا شبكيًا يسمح بمرور الهواء، بينما تتميز وسائد الأذن بنسيج شبكي ناعم مصمم للاستخدام لفترات طويلة، كما أن سماعات الرأس قابلة للطي لسهولة التخزين والنقل.

وتقدم Fairphone سماعات Fairbuds XL بلونين: الأخضر والأسود .

على الجانب الآخر تُعدّ سهولة الصيانة عنصرًا أساسيًا في سماعات Fairbuds XL فهي تتميز بتصميم معياري يضم تسعة أجزاء قابلة للاستبدال من قِبل المستخدم، بما في ذلك البطارية، ووسائد الأذن، وعصابة الرأس، ومكبرات الصوت.

ويمكن إزالة البطارية واستبدالها بسهولة، مما يُعالج الأعطال الشائعة المتعلقة بالبطاريات.

وتتمتع السماعات بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء، وتأتي مع ضمان يصل إلى ثلاث سنوات، كما أنها السماعات الاستهلاكية الوحيدة الحاصلة على شهادة LONGTIME التي تُؤكد متانتها وسهولة صيانتها.

وبإمكان مالكي سماعات Fairbuds XL الحاليين ترقية سماعاتهم باستبدال مكبرات الصوت فقط بدلاً من شراء سماعات جديدة.

وتقدم Fairphone باقة مخفضة تشمل مكبرات صوت جديدة، ووسائد أذن، وأغطية مكبرات صوت. سيتوفر خيار الترقية هذا في أوروبا مع نهاية الربع الأول من عام 2026.

وتعد سماعات Fairbuds XL متوفرة ابتداءً من 9 ديسمبر 2025. ويبلغ سعرها 249 يورو في الاتحاد الأوروبي، و219 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، و229 دولارًا في الولايات المتحدة.