الصحة : ارتفاع نسبة المدخنين بين مرضى السدة الرئوية

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات مبادرة صحة الرئة ، أن ٨والإقلاع عن التدخين لأكثر من 60 ألفًا و41 مواطنًا من المترددين على عيادات المبادرة المنتشرة بمحافظات الجمهورية، والبالغ عددها 32 عيادة لصحة الرئة، وذلك منذ إطلاق المبادرة في نوفمبر 2022.

وأوضح الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية، أن نسبة الحالات من المدخنين بلغت 56% مقابل 44% من غير المدخنين، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة المدخنين بين مرضى السدة الرئوية والربو الشعبي.

خدمات الإقلاع عن التدخين

وأكد «أمين» أن عيادات صحة الرئة تقدّم خدمات الإقلاع عن التدخين للراغبين في التوقف عنه، سواء من خلال المشورة والدعم النفسي أو وصف الأدوية للحالات التي تستدعي التدخل العلاجي المناسب.