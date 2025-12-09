قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تعديل مباراة انبى .. تعرف على مواعيد مباريات الأهلي بكأس عاصمة مصر
إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل من أعلى طريق الـ 100 بالسلام
منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بعد الخسارة من الأردن بثلاثية نظيفة
حكم غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة
تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات
الصحة : المركز الطبي في جامبيا يعزز استراتيجيتنا في السياحة العلاجية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
الإمارات تهزم الكويت بثلاثية وتتأهل لـ ربع نهائي كأس العرب
مدبولي : إطلاق 200 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية
الصحة: افتتاح المركز الطبي في جامبيا خطوة استراتيجية لتعزيز التواجد المصري بأفريقيا
إنشاء حضانات للأطفال داخل مراكز الشباب والأندية
قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست
بنك مصر يدعم 5 مستشفيات لوزارة الصحة والسكان

في إطار  حرص بنك مصر على دعم متطلبات القطاع الصحي وإيمانًا من البنك بحق كل مواطن في الحصول على الخدمات الطبية اللائقة، شهد الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية و وزير الصحة و السكان وهشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر توقيع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان، بهدف شراء الأجهزة و المعدات الطبية لخمسة مستشفيات تابعة للوزارة.

جاء توقيع البروتوكول يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025، حيث قامت الدكتورة فاطمة الجولى – رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر بتوقيع البروتوكول مع الدكتور المهندس شريف مصطفى – مساعد وزير الصحة و السكان للمشروعات القومية، بحضور مجموعة متميزة من قيادات البنك و الوزارة .

وبموجب هذا البروتوكول، يقوم بنك مصر بدعم مستشفى حميات العباسية و مركز طفل العباسية التابعيين لمديرية الشؤن الصحية بمحافظة القاهرة، مستشفى دسوق العام التابعة لمديرية الشؤن الصحية بمحافظة كفر الشيخ، مستشفى الطلبة سبورتنج التابعة للتأمين الصحى بمحافظة الاسكندرية، مستشفى القرين المركزي التابعة لمديرية الشؤن الصحية  بمحافظة الشرقية من خلال توفير الدعم  بمبلغ نحو 67.5 مليون جنيه لشراء الاجهزة و المعدات الطبية.

أعرب الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان – عن بالغ تقديره وامتنانه لدور بنك مصر الوطني الرائد في دعم المنظومة الصحية المصرية، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يمثل نموذجًا متميزًا للتعاون البنّاء بين القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار تصريحه مشيدًا بجهود بنك مصر المستمرة في دعم المشروعات القومية، مؤكدًا أن مثل هذه الشراكات الاستراتيجية تؤكد أن القطاع الخاص شريك أصيل في بناء مصر الحديثة وتحقيق رؤية "مصر 2030".

و أثنى هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر على الدور الكبير الذي تقوم به مستشفيات وزارة الصحة و السكان، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين و أن  البنك يحرص على دعم توجه الدولة الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة و السكان للمساهمة في تقديم رعاية صحية لائقة بدرجة مميزة من الجودة تضمن فاعلياتها لجميع المصريين، وأكد على أن  هذا الدعم يأتي انطلاقًا من دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعد قطاع الصحة من أكثر القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في حياة الافراد، حيث أن الاهتمام بصحة المواطن المصري يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية  و أن البنك يحرص على تقديم نموذج إيجابي يحتذى به في المسئولية المجتمعية لكافة المؤسسات.

ويقوم بنك مصر بتخصيص نحو 1.5 مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية سنوياُ، ويعمل البنك دائمًا على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات والانشطة التي تلبي احتياجات عملائه؛حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

