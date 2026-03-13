انفجارات ضخمة تهز وسط طهران أثناء مظاهرات يوم القدس

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، صباح اليوم الجمعة 13 مارس 2026، انفجارات ضخمة هزت مناطق مركزية من المدينة، وفقًا لما أعلنه التلفزيون الإيراني الرسمي.

ضربات قريبة من تجمع حاشد

وأوضح التلفزيون أن الضربات استهدفت منطقة ليست بعيدة عن موقع تجمع ضخم كان يشهد مظاهرات حاشدة بمناسبة يوم القدس، آخر جمعة من شهر رمضان، والتي تُقام سنويًا دعمًا للقضية الفلسطينية.

وأظهرت البثوث المباشرة على التلفزيون الإيراني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي تجمعات واسعة في طهران ومدن رئيسية أخرى، حيث حمل المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات نصرة للقدس والفلسطينيين. وقد أثارت الانفجارات حالة من الذعر بين المحتشدين، فيما لم ترد بعد معلومات رسمية دقيقة عن عدد الضحايا أو حجم الأضرار المادية في الموقع.

ويأتي هذا الحادث في ظل توتر متصاعد على خلفية الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 فبراير الماضي، وما تزال تؤثر على الوضع الأمني في الداخل الإيراني والمنطقة بأكملها.

الأولي من نوعها من بدء الحرب

وقد شهدت الأيام الأخيرة سلسلة من الضربات الجوية والغارات التي استهدفت مواقع عسكرية في طهران ومدن أخرى، ما يزيد من المخاوف من توسع نطاق العمليات العسكرية وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وتعد هذه الانفجارات الأولى من نوعها التي تقع في قلب العاصمة الإيرانية خلال مظاهرات جماهيرية بهذا الحجم، ما يسلط الضوء على هشاشة الوضع الأمني، ويثير التساؤلات حول قدرة السلطات على حماية المتظاهرين في ظل استمرار الحرب المفتوحة على إيران.

وينتظر أن تصدر وزارة الداخلية الإيرانية والسلطات العسكرية بيانًا رسميًا يوضح ملابسات الحادث ويحدد الخسائر البشرية والمادية. كما يراقب العالم عن كثب تطورات الوضع في طهران ومدى تأثير هذه الانفجارات على المظاهرات الجماهيرية التي تستمر عادة حتى ساعات متأخرة من اليوم.