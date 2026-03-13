أعلنت وسائل وسائل إعلام إيرانية، دوي انفجارات في طهران وتحليق مقاتلات في سمائها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال أصابة 2975 شخصا منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيرات من بينهم 85 ما زالوا يتلقون العلاج.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق أفادت بأن منظومة الصحة في إسرائيل بدأت الاستعداد لسيناريو طوارئ تحسبًا لاحتمال اندلاع حرب طويلة الأمد مع إيران، وذلك من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية واللوجستية داخل المستشفيات.

وذكرت التقارير أن وزارة الصحة الإسرائيلية تدرس تقليص أقسام الباطنة في عدد من المستشفيات، مع نقل المرضى الذين تسمح حالتهم الصحية باستكمال العلاج في منازلهم، بهدف تقليل أعداد المنومين وتوفير طاقة استيعابية أكبر لحالات الطوارئ.

كما يجري بحث إمكانية نقل أطباء من وسط البلاد، حيث تتركز أعداد أكبر من الكوادر الطبية مقارنة بعدد السكان، إلى مستشفيات المناطق الطرفية التي تعاني نقصًا في الكوادر.

وفي السياق، كشفت القناة الـ 12 أن مستشفى أسوتا رمات هحيال أنشأ وجهّز مستشفى تحت الأرض في تل أبيب يضم نحو 200 سرير، وذلك استجابة لطلب وزارة الصحة بالاستعداد لحالات الطوارئ. وأوضحت القناة أن المستشفى الجديد سيستقبل مرضى يتم نقلهم من المستشفيات العامة غير المحصنة بشكل كافٍ.